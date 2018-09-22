12:06 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Покойся с миром, "Торпедо". Болельщики "Динамо" установили могилу на стадионе имени Стрельцова

Могила "Торпедо" на стадионе Стрельцова.
Могила "Торпедо" на стадионе Стрельцова.
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Болельщики "Динамо" провели акцию перед матчем 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России с "Торпедо", который состоится 26 сентября.

Они установили могилу на стадионе имени Эдуарда Стрельцова с надписью: "RIP "Торпедо". 1924-2006".

"Акция от бг ультрас в преддверии дерби на Восточной улице. "Когда фанаты #торпедо отрицают очевидное, нам приходится самим воздать почести безвременно почившей 12 лет назад легенде", – говорится в сообщении.

Напомним, в 2006 году команда вылетела из премьер-лиги. Сейчас "Торпедо" выступает во втором дивизионе.

Все об ОЛИМП-Кубке России – здесь

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/okolofnews/status/1043390722655838208

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