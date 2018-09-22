"Покойся с миром, "Торпедо". Болельщики "Динамо" установили могилу на стадионе имени Стрельцова

Болельщики "Динамо" провели акцию перед матчем 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России с "Торпедо", который состоится 26 сентября.
Они установили могилу на стадионе имени Эдуарда Стрельцова с надписью: "RIP "Торпедо". 1924-2006".
"Акция от бг ультрас в преддверии дерби на Восточной улице. "Когда фанаты #торпедо отрицают очевидное, нам приходится самим воздать почести безвременно почившей 12 лет назад легенде", – говорится в сообщении.
Напомним, в 2006 году команда вылетела из премьер-лиги. Сейчас "Торпедо" выступает во втором дивизионе.
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