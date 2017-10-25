Леонид Кучук: "Серия пенальти – это лотерея, никого не могу обвинить"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после поражения от "Амкара" (1:1, 9:10 – по пенальти) в 1/8 финала Кубка России отметил, что может поблагодарить игроков за уровень игры. Специалист не рассчитывал, что Александр Бухаров, восстановившись от травмы, сможет провести на поле все 120 минут.

– Благодарен команде за то, что не остановились, проигрывая в счете и выровняла положение. "Амкар" – команда закрытая, но мы владели преимуществом, пытались додавить. Серия пенальти – это лотерея, никого не могу обвинить. Могу только поблагодарить за уровень игры.

– Бухаров почти не играл в прошлых турах, а теперь провел на поле все 120 минут...

– Он был травмирован, как вы знаете. Чтобы войти в тонус после травмы, нужно время. Сегодня он провел хороший матч, от него много угроз исходило, он создавал опасные моменты. Он выдержал 120 минут хотя некоторые считали что ему это не под силу.

– Что с Дядюном и Калачевым?

– Дядюн был травмирован в игре с "Тосно". Калачев травмировался в простейшей ситуации, старая травма, он еще не тренируется.

– Как морально поднять команду к игре со "Спартаком", которая уже через два дня?

– Не надо ни в чем обвинять команду. Команда играет на положительный результат. Надо пройти эту полосу. В каждом матче имеем преимущество, но мимолетная потеря концентрации – и опять получается, что соперник с единственного момента забил. Рикошет, мяч понесло по ветру – и все. Еще раз спасибо команде за этот матч. Все, спасибо. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

Кубок России-2017/18. Сетка турнира