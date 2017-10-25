Курбан Бердыев: "В Кубке уже ничего не сможем исправить. Очень обидно"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 1/8 финала Кубка России против "Крыльев Советов" (1:2) отметил, что команду подвела реализация моментов. По его словам, у казанцев все будет нормально, если игроки будут забивать.

- Если в чемпионате мы еще можем исправить ситуацию, то в Кубке мы уже не сможем ничего исправить, - заявил Бердыев. - Очень обидно. Опять те же самые проблемы с реализацией.

- Где креатив? И возможно ли исправить ситуацию теми игроками, что есть в наличии?

- Возможно исправить. Есть понимание того, что мы хотим. Подводит реализация. Будем забивать - все будет нормально.

- Вы обещали ротацию. В итоге поменялись лишь защитники, которые ошиблись.

- Это не ошибки. В первом тайме немного выпадал Набиуллин. Говоря об атаке, то хотели выпустить другую пару, но все-таки остановились на этой. Думаю, что в ближайших турах все изменится.

- Игроки боятся ошибиться и взять игру на себя. Кажется, что в них нет жизни и нет желания победить!

- Нет, желание победить есть, как и боязнь ошибиться. (Артур ЕНИКЕЕВ)