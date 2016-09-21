Игорь Чернышов: "Спасибо "Локомотиву", что счет всего 0:3"

Защитник "Химок" Игорь Чернышов после поражения от "Локомотива" (0:3) в матче 1/16 финала Кубка России посетовал на то, что у его команды ничего не получалось ни в атаке, ни в обороне. По словам Чернышова, исход встречи закономерен, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– В первом тайме ваша команда более-менее справлялась с "Локомотивом". Что пошло не так после сороковой минуты встречи?

– Не скажу, что в первом тайме до сороковой минуты мы справлялись с соперником. Просто в первые сорок минут они нам не забили, но доминировали на поле. Поэтому все закономерно. "Локомотив" оказался сильнее нас. Спасибо "Локомотиву", что счет оказался всего 0:3.

– Во втором тайме "Химки" активнее пошли вперед. Это было связано со счетом или вы просто приспособились к игре железнодорожников?

– Да нет, не приспособились. С нашей командой мало кто может приспособиться в будущем, но такие игроки есть. Наверное, пошли вперед, вследствие эмоционального порыва. А в целом ничего не получалось ни впереди, ни сзади.

– Помешала ли пауза, которая была связана с отменой матча с "Динамо", подготовиться к встрече с "Локомотивом"?

– Нет, не помешала. Мы слабее железнодорожников с паузой или без паузы, в любом состоянии и любом случае.