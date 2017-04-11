Григорий Иванов: "Что, Семин царь и бог? Хочу играть 2 мая"

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал возможность переноса финала Кубка России с "Локомотивом" со 2 мая на другую дату. Наставник железнодорожников предложил провести встречу 4 мая.

– Я первый раз об этом слышу, – заявил Иванов. – Кто вам вообще об этом сказал?

– Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин предложил перенести на 4 мая.

– Мало ли что он предлагает. Чего, Юрий Павлович, царь и бог что ли? А я хочу играть 2 мая. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Юрий Семин: "Финал Кубка 2 мая – ошибка, матч можно перенести на 4-е число"