17:54 | ФУТБОЛ — Кубок России

Григорий Иванов: "Что, Семин царь и бог? Хочу играть 2 мая"

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Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал возможность переноса финала Кубка России с "Локомотивом" со 2 мая на другую дату. Наставник железнодорожников предложил провести встречу 4 мая.

– Я первый раз об этом слышу, – заявил Иванов. – Кто вам вообще об этом сказал?

– Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин предложил перенести на 4 мая.

– Мало ли что он предлагает. Чего, Юрий Павлович, царь и бог что ли? А я хочу играть 2 мая. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Юрий Семин: "Финал Кубка 2 мая – ошибка, матч можно перенести на 4-е число"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Gordon

Прав. Но само по себе назначение финала Кубка на рабочий день - это, конечно, Величайшее достижение, ага.

18:23

Джин_SM(v3)

Хрен редьки не слаще... Тоже рабочий день.

18:11

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