Евдокимов подал в отставку после вылета "Ротора" из Кубка России

Главный тренер "Ротора" Роберт Евдокимов заявил, что подал в отставку после поражения от "Сызрани-2003" в матче 1/32 финала Кубка России (1:1, 3:4 - пенальти).

- Хозяев поздравляю с победой. Они умеют играть в футбол и заслуженно победили, - сказал Евдокимов на послематчевой пресс-конференции. - Я хочу сказать, что у нас нет результата. В этом всегда виноват тренер, поэтому я не снимаю с себя ответственности и всю вину за результаты беру на себя. Буду просить руководство клуба об отставке. Команде об этом я уже сказал.

"Ротор" занимает 18-е место в ФНЛ на данный момент. Евдокимов возглавляет волгоградский клуб с 29 мая 2018 года.

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