"Авангард" по пенальти обыграл "Амкар", в финале Кубка России будет клуб ФНЛ

"Авангард" победил "Амкар" в матче 1/4 финала Кубка России. Основное и дополнительное время закончились без забитых голов, а в серии 11-метровых ударов сильнее оказались куряне. Отметим, что пятый пенальти у "Амкара" реализовал вратарь Артур Нигматуллин. Всего команды пробили 18 ударов.

В полуфинале соперником "Авангарда" станет "Шинник", который также по пенальти одолел "СКА-Хабаровск". Встреча состоится 18 апреля.

Таким образом, в финал Кубка России точно выйдет как минимум один клуб ФНЛ.

Вторая пара полуфиналистов определится по итогам четвертьфинальных встреч "Крылья Советов" - "Спартак" и "Тосно" - "Луч-Энергия". Обе игры состоятся 28 февраля.

Кубок России

1/4 финала

"Амкар" (Пермь) - "Авангард" (Курск) - 0:0. Пенальти - 6:7

Серия пенальти: Занев - 1:0. Коробов - 1:1. Гащенков - 2:1. Гоцук - 2:1 (мимо). Сиваков - 2:1 (вратарь). Дашаев - 2:2. Бодул - 3:2. Синяев - 3:3. Нигматуллин - 4:3. Гурфов - 4:4. Комолов - 4:4 (штанга). Никитин - 4:4 (вратарь). Оланаре - 5:4. Митасов - 5:5. Баланович - 6:5. Нетфуллин - 6:6. Идову - 6:6 (вратарь). Тлупов - 6:7.

"Амкар": Нигматуллин, Занев, Зайцев, Идову, Сиваков, Комолов, Костюков (Гащенков, 78), Огуде, Гол (Баланович, 62), Форбс (Бодул, 84), Оланаре.

"Авангард": Кобзев, Багаев, Дашаев, Гоцук, Никитин, Киреев (Митасов, 72), Альшин (Синяев, 98), Нетфуллин, Коробов, Федчук (Гурфов, 102), Тлупов.

Предупреждения: Костюков, 30. Гол, 58. Идову, 89. Комолов, 113.

Судьи: ЛЕВНИКОВ. Абусуев (все Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

Пермь. Стадион "Звезда".