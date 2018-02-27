"Авангард" по пенальти обыграл "Амкар", в финале Кубка России будет клуб ФНЛ

"Авангард" победил "Амкар" в матче 1/4 финала Кубка России. Основное и дополнительное время закончились без забитых голов, а в серии 11-метровых ударов сильнее оказались куряне. Отметим, что пятый пенальти у "Амкара" реализовал вратарь Артур Нигматуллин. Всего команды пробили 18 ударов.
В полуфинале соперником "Авангарда" станет "Шинник", который также по пенальти одолел "СКА-Хабаровск". Встреча состоится 18 апреля.
Таким образом, в финал Кубка России точно выйдет как минимум один клуб ФНЛ.
Вторая пара полуфиналистов определится по итогам четвертьфинальных встреч "Крылья Советов" - "Спартак" и "Тосно" - "Луч-Энергия". Обе игры состоятся 28 февраля.
Кубок России
1/4 финала
"Амкар" (Пермь) - "Авангард" (Курск) - 0:0. Пенальти - 6:7
Серия пенальти: Занев - 1:0. Коробов - 1:1. Гащенков - 2:1. Гоцук - 2:1 (мимо). Сиваков - 2:1 (вратарь). Дашаев - 2:2. Бодул - 3:2. Синяев - 3:3. Нигматуллин - 4:3. Гурфов - 4:4. Комолов - 4:4 (штанга). Никитин - 4:4 (вратарь). Оланаре - 5:4. Митасов - 5:5. Баланович - 6:5. Нетфуллин - 6:6. Идову - 6:6 (вратарь). Тлупов - 6:7.
"Амкар": Нигматуллин, Занев, Зайцев, Идову, Сиваков, Комолов, Костюков (Гащенков, 78), Огуде, Гол (Баланович, 62), Форбс (Бодул, 84), Оланаре.
"Авангард": Кобзев, Багаев, Дашаев, Гоцук, Никитин, Киреев (Митасов, 72), Альшин (Синяев, 98), Нетфуллин, Коробов, Федчук (Гурфов, 102), Тлупов.
Предупреждения: Костюков, 30. Гол, 58. Идову, 89. Комолов, 113.
Судьи: ЛЕВНИКОВ. Абусуев (все Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).
Пермь. Стадион "Звезда".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/
- Крылья Советов См
- Амкар
- Авангард Курск
- Спартак (футбол)
- Луч-Энергия
- СКА-Хабаровск
- Шинник
- Артур Нигматуллин
- Тосно
sirah
Всех болельщиков курской команды с исторической победой!
22:24 27 февраля
Юный Люцифер
MaMoHTuK Неправильно. В этом случае в Лиге Европы получит место команда, занявшая 6-е место в РФПЛ. Так что клуб из ФНЛ может попасть в Лигу Европы только выиграв Кубок России
21:50 27 февраля
MaMoHTuK
Я правильно понимаю, что если Спартак возьмет кубок и займет не ниже 3-го места в Чемпе, то в Лиге Европы у нас будет выступать команда из ФНЛ ?
21:43 27 февраля
pahom-17
и это был футбол?....и зрителей полный стадион...а потом сетуют, а чего это у нас так кубок перестал быть в цене...а вот и по этому тоже...
21:39 27 февраля
ПИПКИНПАПА
Авангард-молодчаги! Могли все закончить и в основное. У Шинника шансов нет... если снова играть на льду!
21:28 27 февраля
Рос.Гвардеец.
Прикольно получилось.Оланаре от Авнгарда два раза из кубка вылетел.
21:26 27 февраля
icezellion
Топ вывеска
21:15 27 февраля
Pooh
Курск - поздравляю!!! Впереееееед!!!
21:14 27 февраля
Нефилим
SSergey Ага, раз из Кубка ваши команды, значит он деградирует. Скорее деградируют команды, которые его игнорируют. Время проведения, конечно, выбрано неудачно, хотелось бы, что бы такие матчи проходили в более комфортных условиях, а в остальном, разговоры не в пользу бедных, Авангард с победой и выходом в полуфинал, Амкару успехов в чемпионате.----------------------------Ага, завидуем тайно. Как бы я хотел, чтобы "моя команда, ЦСКА сейчас слетал в Хабаровск, или в Самару, в -20 поиграл бы, да с овертаймами, может еще бы пару игроков ноги сломали.. Пофиг что 4 марта РФПЛ где надо бороться за ЛЧ, а в четверг Лион, главное же кубок)))
21:05 27 февраля
SSergey
Ага, раз из Кубка ваши команды, значит он деградирует. Скорее деградируют команды, которые его игнорируют. Время проведения, конечно, выбрано неудачно, хотелось бы, что бы такие матчи проходили в более комфортных условиях, а в остальном, разговоры не в пользу бедных, Авангард с победой и выходом в полуфинал, Амкару успехов в чемпионате.
20:48 27 февраля
suff1x
Авангард - красавцы, особенно Кобзев. валидольная серия пенальти. игра конечно была уныла, но при такой погоде и на таких полянах вообще нельзя играть в футбол.
20:36 27 февраля
zoostation
Девальвация Кубка налицо..
20:27 27 февраля
Vorlod
Осталось выиграть Крыльям и Лучу и будет кубок ФНЛ .
20:27 27 февраля
HAZELSAMARA
Сегодняшние шесть часов игрового времени ознаменовались великолепной погодой, битком забитыми трибунами, шквалом атак и аж 18 забитыми мячами. Стоит ли любителям и ценителям российского футбола уповать на подобное пиршество и завтра?
20:20 27 февраля
Vedi
Смешной смешной уровень ПЛ . А кто то из гениев ещё предлагают её расширить . Их сокращать надо что бы не видеть ЭТО по телевизору . Борьба , стыки , холод , пустые трибуны и нулевое умение у двух десятков мужиков на поле.
20:20 27 февраля