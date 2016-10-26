17:34 | ФУТБОЛ — Кубок России

Андрей Тихонов: "Енисею" не хватило мастерства. Я ошибся с заменами"

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Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после домашнего поражения в матче 1/8 финала Кубка России от "Сибири" (2:3) отметил, что команда, ведя в счете, потеряла концентрацию, вследствие чего потеряла нить игры. По словам специалиста, игрокам пока не хватает мастерства.

– Наступает какая-то расслабленность, – сказал в эфире канала "Наш футбол" Тихонов. – Казалось бы, забили, играйте спокойно. Но потом игроки расслабляются и получают два мяча. Это футбол, не хватает мастерства. Мы дважды вели в счете, могли победить. Сделали две замены по ходу встречи. Думали, что они усилят игру команды, однако не получилось. Значит, это моя ошибка.

 

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Андрюша молодец, самокритичен.

18:02

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