Андрей Тихонов: "Енисею" не хватило мастерства. Я ошибся с заменами"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после домашнего поражения в матче 1/8 финала Кубка России от "Сибири" (2:3) отметил, что команда, ведя в счете, потеряла концентрацию, вследствие чего потеряла нить игры. По словам специалиста, игрокам пока не хватает мастерства.

– Наступает какая-то расслабленность, – сказал в эфире канала "Наш футбол" Тихонов. – Казалось бы, забили, играйте спокойно. Но потом игроки расслабляются и получают два мяча. Это футбол, не хватает мастерства. Мы дважды вели в счете, могли победить. Сделали две замены по ходу встречи. Думали, что они усилят игру команды, однако не получилось. Значит, это моя ошибка.