Алексей Николаев: "На основании видеозаписи КДК может наказать всех участников конфликта в матче "Урал" – "Локо"

Судья Алексей Николаев, работавший на финальном матче Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом" (2:0), в интервью "СЭ" отметил, что видеозапись разгоревшейся в концовке драки есть в распоряжении КДК. Он выразил уверенность, что в итоге будут наказаны все виновные.

– Началась стычка с выяснения отношений Фидлера и Фернандеша – вы были рядом и тут же вмешались. Что игроки не поделили?

– Игровой эпизод развивался совершенно в другом месте, рядом с моим помощником Николаем Богачем. Я не слышал, что говорят игроки неподалеку от меня, просто видел начало конфликта. Постарался его локализовать, но не получилось – пошла потасовка с участием игроков обеих команд. Погасить страсти помогли помощники.

– Получается, в протоколе никак не отмечен лишь Фернандеш, со стычки которого с Фидлером все и началось.

– Это эпизод для рассмотрения КДК. На основании видеозаписи можно наказать всех, кто был задействован в конфликте. Можно было удалить по 3 - 4 футболиста, но мы приняли другое решение. У КДК есть видеозапись, по которой можно "выделить" тех, кого мы упустили. Но зачинщиков, как вы сами сказали, мы увидели и наказали. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, в конце встречи началась массовая драка между футболистами. В результате драки с поля были удалены Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а также форварды железнодорожников Ари и Джефферсон Фарфан. В следующий раз "Урал" и "Локо" встретятся уже 17 мая, в рамках 29-го тура чемпионата России в Екатеринбурге.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

Роман Емельянов: "Фидлер сказал, что Фернандеш оскорбил его маму" //

Дисквалификации в матче "Локомотив" - "Урал"

будут распространяться только на Кубок России //

Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России