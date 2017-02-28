Александр Тарханов: "Раньше мы никогда так много не отыгрывали"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после победы над "Краснодаром" (3:3, пенальти – 4:3) в матче 1/4 Кубка России отметил, что раньше он не отыгрывался с 0:3, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.
– Очень плохо начали, пропустили 3 гола, ничего не получалось, – отметил Тарханов. – Мы недоразмялись, приехали за 45 минут до матча из-за пробок. Могли бы опоздать, если бы не нарушал правила шофер (улыбается). Второй момент – здесь другие скорости. Плюс адаптация к полю. Потом в течение первого тайма мы наладили игру, во втором тайме сыграли в свой футбол. Когда было удаление, мы ушли в глухую оборону. Но по пенальти победили – это везение. Так бывает.
– Насколько неожиданной стала игра Классона для вас?
– Мы знали, как он действует, просто у нас не получилось сыграть удачно. Мы перекрывали фланги во втором тайме, в первом этого не получалось. Сопернику удавалось вскрывать нашу оборону.
– В вашей карьере такое впервые – камбэк с 3:0?
– Да. Раньше мы никогда так много не отыгрывали.
СпартакСпартак
Вот можете все тут что угодно писать...... А футбол в России ЖИВ !! Я за это и люблю футбол !! Спасибо Уралу !! Из-за таких как Урал мы все и ходим на футбол !! Только конечно каждый болеет за своих !! Я скажу так: не нужно ныть, как Луческу, нужно выходить и побеждать, даже если заставляют внаглую играть дома в гостях, даже проигрывая 3:0, даже когда тебе ставят не очевидный пенальти на последних минутах, даже когда удаляют в дополнительное время...... У нас есть РФПЛ, есть Кубок России, Уралу респект - ТАКОЙ ФУТБОЛ НАМ НУЖЕН !! Даже если бы на месте Краснодара был мой Спартак, то я бы конечно сильно расстроился, но поаплодировал бы за такую игру Уралу - это было что-то !!!!!! Это была одна из лучших игр сезона !!!!!!! Футбол в России ЖИВ, мы живём братья, МЫ ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА - ПОНЯЛ СЛУЦКИЙ !!!!!!!!!!
23:27