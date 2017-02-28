Александр Тарханов: "Раньше мы никогда так много не отыгрывали"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после победы над "Краснодаром" (3:3, пенальти – 4:3) в матче 1/4 Кубка России отметил, что раньше он не отыгрывался с 0:3, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



– Очень плохо начали, пропустили 3 гола, ничего не получалось, – отметил Тарханов. – Мы недоразмялись, приехали за 45 минут до матча из-за пробок. Могли бы опоздать, если бы не нарушал правила шофер (улыбается). Второй момент – здесь другие скорости. Плюс адаптация к полю. Потом в течение первого тайма мы наладили игру, во втором тайме сыграли в свой футбол. Когда было удаление, мы ушли в глухую оборону. Но по пенальти победили – это везение. Так бывает.



– Насколько неожиданной стала игра Классона для вас?



– Мы знали, как он действует, просто у нас не получилось сыграть удачно. Мы перекрывали фланги во втором тайме, в первом этого не получалось. Сопернику удавалось вскрывать нашу оборону.



– В вашей карьере такое впервые – камбэк с 3:0?



– Да. Раньше мы никогда так много не отыгрывали.