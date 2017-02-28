Игорь Шалимов: "Катастрофа. Это и весь комментарий"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после поражения от "Урала" (3:3, пенальти 4:3) в матче 1/4 Кубка России раскритиковал действия своих игроков, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Он добавил, что его команда расслабилась по ходу игры.
– Катастрофа. Это и весь комментарий, – отметил Шалимов. – Как матч складывался! Потом с 3:0 у нас получилось 3:3, дополнительное время, серия пенальти. В конце второго тайма не реализовали свой пенальти.... надо разобраться. Мы не в первый раз так играем. После 3:0 мы каким-то образом умудрились пропустить 3 мяча. Ошибки – наверно, психология, мы будем разговаривать с ребятами. Посмотрим. Надо проанализировать, почему так произошло. До игры мы говорили, что надо быть собраннее, потому что важно быть настороже, когда все удачно складывается. Надо понять, что произошло. Надо уметь терпеть, дожимать, не разваливаться. Теперь надо восстановиться, у нас "Спартак" впереди.
– В матче не все получалось у Смолова. Чем было обусловлено именно его пробитие пенальти в серии?
– Он у нас штатный пенальтист, и дважды не забить в одном матче... Он у нас обычно бил, забивал, потому мы его и поставили.
– Есть мнение, что "Краснодар" не может настроиться на более слабых соперников. Так ли это?
– Мы настроились, вели 3:0, а что дальше происходит – надо понять. И что с этим делать, тоже надо понять. Было видно, что "Уралу" тяжело. А потом у нас обрезы, стандарты... Расслабились по ходу игры, развалились.
Shumer
Лучше б второй состав выставили и сохранили силы на матч с главными филонщиками-сачками последних лет.
23:38
saiga
Вот Смолов и показал, какой он ТОП (от слова топнуть ножкой) игрок. А Галицкий сейчас может увольнять Шалимова, задача на сезон уже не выполнена.
23:37
Exsorsist
Пока Краснодар выигрывал, бомжекони визжали о разгроме Спартака. Теперь, обливают грязью Шалимова. Тролли без чести и совести. Чего с них взять.
23:36
LemieuxMario
...потому мы его и поставили. мы это кто? мы шалимов?)))
23:30
СпартакСпартак
Вот можете все тут что угодно писать...... А футбол в России ЖИВ !! Я за это и люблю футбол !! Спасибо Уралу !! Из-за таких как Урал мы все и ходим на футбол !! Только конечно каждый болеет за своих !! Я скажу так: не нужно ныть, как Луческу, нужно выходить и побеждать, даже если заставляют внаглую играть дома в гостях, даже проигрывая 3:0, даже когда тебе ставят не очевидный пенальти на последних минутах, даже когда удаляют в дополнительное время...... У нас есть РФПЛ, есть Кубок России, Уралу респект - ТАКОЙ ФУТБОЛ НАМ НУЖЕН !! Даже если бы на месте Краснодара был мой Спартак, то я бы конечно сильно расстроился, но поаплодировал бы за такую игру Уралу - это было что-то !!!!!! Это была одна из лучших игр сезона !!!!!!! Футбол в России ЖИВ, мы живём братья, МЫ ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА - ПОНЯЛ СЛУЦКИЙ !!!!!!!!!!
23:26
echo2011
Это называется "игра на несколько фронтов".Или кто-то думает,что "Спартак","Зенит" и ЦСКА вылетали из Кубка просто так?
23:06
chipp
катастрофа-шалимов главный тренер клуба рфпл
23:03
самарец
игроки Краснодара зазвездились
22:59
МачоМэн
это ты катастрофа. тебя тренер переиграл как девку.
22:56
shu111
Баджо)
22:55