Александр Тарханов: "Финал Кубка России лучше было бы провести после окончания чемпионата"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии финала Кубка России против "Локомотива" отметил, что вместе с командой на игру прилетел полузащитник Денис Кулаков, пропускающий матч из-за дисквалификации, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Специалист выразил удовлетворение от хорошей погоды в Сочи.

– Перед тренировкой поздравили с днем рождения Кулакова, – сказал Тарханов. – Жаль, он не сможет сыграть из-за дисквалификации. Но с командой, конечно, прилетел.

Считаю, что финал Кубка лучше было бы провести в самом конце сезона, уже после завершения чемпионата. Но что есть, то есть. Сказали 2-го – будем играть 2-го. Мы открываем стадион в Сочи для клубов, он великолепен, как и поле. Открывали и в Питере. Приятно было, хоть и со скандалом.

Думаю, жары не будет. Сейчас тренировку проводили даже в чуть более раннее время – погода хорошая.

Финал Кубка России "Урал" – "Локомотив" пройдет 2 мая в Сочи, начало встречи – в 18:45. "СЭ" проведет трансляцию матча.