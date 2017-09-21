Александр Григорян: "Замены Павлюченко и Ребко? Сегодня и меня, и лидеров нужно было менять"

Главный тренер "Арарата" Александр Григорян после матча 1/16 финала Кубка России против "СКА-Хабаровск" (1:2) отметил, что на игре нападающего Романа Павлюченко сказалась недавнее повреждение. Специалист подчеркнул, что увидел возможности своей команды на уровне премьер-лиги.

– В концовке вы заменили Павлюченко и Ребко. Вас не устроила их не игра?

– Думаю, их самих она не устроила. Ведь они лидеры. Я на лидеров опираюсь. И вместе с ними делю ответственность за результат. Сегодня и меня, и лидеров – всех нужно было менять. Что ж, я по крайней мере увидел, как мы смотримся на уровне команды премьер-лиги.

– Что с Измайловым?

– При мне он сыграл всего один матч. У него был надрыв, и пока Марат не восстановился. Работает в общей группе, но пока чувствует дискомфорт. Кстати, Рома Павлюченко тоже был травмирован три недели – это сказалось. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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