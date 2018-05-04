Александр Алаев: "Возможностей для "Тосно" подать заявку на еврокубки уже нет"

И.о. президента РФС Александр Алаев заявил, что у "Тосно" больше нет шансов подать заявку на участие в еврокубках. Ранее стало известно, что клуб из Ленинградской области не заявился на еврокубки. "Тосно" дошел до финала Кубка России, где встретится с "Авангардом". В случае победы тосненцы получат право участияв Лиге Европы. По словам Алаева, "Тосном" может не получить даже лицензии РФС на следующий сезон.

- В связи с появившимися в ряде СМИ заявлениями руководителей "Тосно" по поводу якобы подачи документов на лицензию УЕФА, хотел бы пояснить, что в соответствии с графиком лицензирования и финансового контроля футбольных клубов на сезон-2018/19 для клубных соревнований, проводимых УЕФА и/или РФС, крайний срок подачи футбольными клубами заявки на лицензию УЕФА и/или РФС - 5 марта 2018 года, - цитирует ТАСС Алаева. - Эта дата была одобрена УЕФА. На настоящий момент заявки на лицензию УЕФА от "Тосно" не поступало, то есть все сроки подачи заявок прошли. Всем клубам РФПЛ, включая "Тосно", график был направлен 22 января 2018 года, а также разъяснен на семинаре РФС по лицензированию 13 февраля в Грозном

Возможностей ФК "Тосно" как клуба РФПЛ позже подать особую заявку на исключительное применение системы лицензирование УЕФА не существует. Таким образом, вопрос с рассмотрением документов клуба на лицензирование УЕФА закрыт в силу определенного бездействия руководства "Тосно". Возможно, для принятия такого решения клубом сыграло роль наличие повышенных требований к клубам-соискателям для получения лицензии УЕФА.

РФС выражает особую озабоченность появившимися в СМИ заявлениями руководства клуба, информацией от игроков клуба, по поводу непогашенных задолженностей и сложности формирования бюджета клуба на будущий сезон, - заявил он. - Эта информация и все ранее представленные клубом документы будут надлежащим образом проверены экспертами и органами РФС. Такая неоднозначная ситуация может поставить под угрозу получение "Тосно" еще и лицензии РФС. На наш взгляд, клубу необходимо скорейшим образом активизировать работу по выполнению правил РФС по лицензированию футбольных клубов. Для получения лицензии РФС это еще пока возможно.

Финал Кубка России состоится в Волгограде 9 мая.

Александр Алаев: "Авангард" проходит лицензирование УЕФА по упрощенным критериям"