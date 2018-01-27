Зоран Тошич: "ЦСКА не хватает такого нападающего, как Муса"

Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич, выступавший за ЦСКА, уверен в том, что возможный переход нападающего Ахмеда Мусы пойдет на пользу красно-синим. Ранее сообщалось, что армейцы могут арендовать форварда "Лестера".

– У ЦСКА произошло радостное событие, наконец-то случился трансфер – перешел Бистрович, – вопрос Тошичу.

– Слышал об этом. Но самого игрока ни разу не видел в деле, так что не могу ничего о нем рассказать.

– Зато вы прекрасно знаете Мусу, который близок к возвращению в ЦСКА. Хорошее усиление в нынешней ситуации?

– Безусловно. Ахмед прекрасно знает партнеров, ему не придется долго адаптироваться. Именно такого форварда, быстрого и забивного, не хватает нынешнему составу армейцев. В свое время Муса принес много пользы армейцам. Уверен, что он забьет много голов в оставшейся части сезона.

– Другой форвард, Аарон Оланаре, до сих пор не может себя проявить, хотя прошел уже год с момента его возвращения. Почему?

– Сложно сказать. Вы правы, что он никак не может себя проявить. Но когда получаешь мало практики, то и шансов забить становится меньше, верно? Думаю, Аарону надо полностью выкладываться на тренировках, доказывать свою необходимость Гончаренко. И тогда все получится. (Павел ГУРЕВИЧ)

Полная версия интервью Зорана Тошича – здесь