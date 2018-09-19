Заявление Дарьи, жены Дениса Глушакова. Когда снято видео? Кто его слил в сеть? Что будет дальше?

Последнее совместное фото Дениса и Дарьи Глушаковых в соцсетях. Оно было сделано в день матча открытия ЧМ-2018 14 июня. Фото instagram.com/glushak8

Дарьи Глушаковой, супруги капитана "СЭ" публикует заявление, супруги капитана "Спартака"

Сегодня утром в соцсетях появилось скандальное видео, на котором фигурирует человек, похожий на капитана "Спартака" Дениса Глушакова. Этот ролик вызвал бурное обсуждение семейных дел футболиста. Чуть позже на сайте Super.ru появилось заявление стороны Дениса, содержащее ряд упреков в адрес Дарьи. В такой ситуации всегда правильно предоставить слово и другой стороне. "СЭ" публикует заявление Дарьи Глушаковой о ситуации в их семье.

"Я действительно подала на развод с Денисом, – говорит Дарья. – Наш брак подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены. Окончательно я решилась в конце августа этого года, когда я застала его в бане с любовницей в ночь накануне матча "Спартака" с "Динамо" (игра состоялась 25 августа. - Прим. "СЭ").

Я не хотела предавать огласке наш развод и надеялась разойтись тихо, оставив это нашим внутренним семейным делом. Но после того, как видео этого инцидента попало в интернет, скрывать происходящее стало бесполезно.

Я не знаю, кто именно слил в интернет это видео, но, к сожалению, похождения Дениса – давно не секрет ни для кого в команде.

У нас была счастливая семья и подрастают две замечательные дочки Лера и Саша, но, увы, Денис перестал быть тем любящим мужем, отцом и порядочным человеком, которого я когда-то знала, любила и уважала".

Дарья Шрамченко и Денис Глушаков поженились в 2009 году. Они познакомились в 2008-м в городе Миллерово Ростовской области, откуда оба родом. В момент знакомства Дарье было 17 лет, а Денису – 21 год и он был начинающим игроком. В 2011 году у них родилась дочь Валерия, а в 2016-м – вторая дочь Александра. Дарья закончила в 2015-м Московский Государственный Медико-стоматологический Университет с красным дипломом по специальности врач-хирург-стоматолог. За 8 лет брака пара, в отличие от многих футбольных семей, не была замечена ни в каких скандалах и ни разу не попадала в скандальную хронику.