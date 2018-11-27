Воспитанник "ПСЖ" продолжит карьеру в "Анжи"

Грузинский футболист Николоз Кутателадзе, права на которого принадлежали "ПСЖ", перешел в махачкалинский "Анжи", информирует официальный сайт клуба. Он уже подписал контракт с командой из столицы Дагестана.

Семнадцатилетний игрок начинал карьеру у себя дома в Грузии, а затем отправился в Европе. Кутателадзе два года занимался в академии пражской "Спарты", а затем шесть лет играл за "Лилль". В 2016 году он перешел в "ПСЖ", где выступал за юношеские команды.

В "Анжи" футболист пришел, будучи свободным агентом.