Василий Березуцкий: "Любой серьезный европейский клуб хотел бы видеть Влашича в своем составе"

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий высоко оценил игру полузащитника Николы Влашича.

– Как вам Бекао, которого Гончаренко назвал стержнем обороны команды после ухода "мастодонтов Березуцких и Игнашевича"? Может вырасти в вашего наследника?

– Да. Конечно. Бекао обладает всеми качествами для того, чтобы стать высококлассным футболистом. Это большая заслуга клуба, который смог его найти, за маленькие деньги приобрести. Вновь приходится говорить о качественной работе селекционного отдела, который за короткий срок смог решить проблему. Нашли не 33-летних игроков с именем, а тех, кто еще будут прогрессировать. Еще меня приятно удивляет Федя Чалов. Много забивает, он начал принимать правильные решения.

– А Влашич?

– Это даже не обсуждается. В принципе, любой серьезный европейский клуб – может быть, за исключением, некоторых грандов – хотел бы видеть его в составе. Правда, жаль, что он в аренде... (Виталий Айрапетов)

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