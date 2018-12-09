Василий Березуцкий: "Любой серьезный европейский клуб хотел бы видеть Влашича в своем составе"

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий высоко оценил игру полузащитника Николы Влашича.
– Как вам Бекао, которого Гончаренко назвал стержнем обороны команды после ухода "мастодонтов Березуцких и Игнашевича"? Может вырасти в вашего наследника?
– Да. Конечно. Бекао обладает всеми качествами для того, чтобы стать высококлассным футболистом. Это большая заслуга клуба, который смог его найти, за маленькие деньги приобрести. Вновь приходится говорить о качественной работе селекционного отдела, который за короткий срок смог решить проблему. Нашли не 33-летних игроков с именем, а тех, кто еще будут прогрессировать. Еще меня приятно удивляет Федя Чалов. Много забивает, он начал принимать правильные решения.
– А Влашич?
– Это даже не обсуждается. В принципе, любой серьезный европейский клуб – может быть, за исключением, некоторых грандов – хотел бы видеть его в составе. Правда, жаль, что он в аренде... (Виталий Айрапетов)
Полная версия интервью – здесь.
Опрос
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/gollandiya/reviews/vasiliy-berezuckiy-aleksey-berezuckiy-cska-vitess-leonid-sluckiy-1488534/