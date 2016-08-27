Валерий Петраков: "Уверен на 120 процентов, что в ворота ЦСКА должен был назначаться пенальти"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после поражения от ЦСКА (0:1) в домашнем матче 5-го тура чемпионата России оказался крайне разочарован судейством. По мнению Петракова, в ворота армейского клуба должен был назначаться пенальти.

– Считаю, мы сыграли хороший матч, были боеспособной единицей, – подчеркнул Петраков. – Никто из игры не выпадал, даже те, кто пропустил или, вообще, впервые вышел в сезоне, сыграли достойно. По игре – может, чисто позиционно, территориально отдавали какую-то инициативу в первом тайме, но во втором, считаю, и даже и инициативу ЦСКА не дали – я имею в виду владение мячом и другие моменты, связанные с организацией игры. Достаточно много было подходов, моментов обостряющих. Не знаю, как бы сложился матч, если бы не этот гол в наши ворота. Считаю, что это ошибка голкипера, который мог принять – я, конечно, не вратарь, но… Как минимум, 3-4 варианта решения: выбить, перевести на угловой, смягчить удар. Вроде, опытный парень, но отбивает мяч на игрока соперника – и идет добивание, которое приводит к взятию ворот. Считаю, что это недопустимо и неправильно.

Но мы, все-таки, не бросили играть, владели инициативой, создавали неплохие моменты. И в моменте, который создал Валерий Чуперка – я уверен, что там был пенальти даже не на 100, а на 120 процентов. Мне было очень хорошо видно, как игрок ЦСКА сыграл в опорную ногу Чуперки, который вошел в штрафную. Но у нас есть судейская элита, которая ничем не наказывается. Которая просто слушает – и идет дальше. Думаю, если бы ситуация была бы в обратную сторону – этот человек закончил бы судить, как минимум, на месяц. А так…

Ребятами доволен, самоотдачей доволен, игрой доволен, результатом – нет. (Сергей СИМОНОВ)