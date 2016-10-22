Валерий Петраков: "Надеемся, что финансовые проблемы "Томи" на днях частично будут решены"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков перед игрой 11-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что финансовые трудности в клубе, вероятно, давят на его подопечных. Специалист также подчеркнул, что был вынужден вносить изменения в состав команды за несколько часов до встречи.

– Хотелось бы дома играть агрессивно не фрагментами, а целостно, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Петраков. – К сожалению, утром стало известно, что не сыграет Пугин, поэтому в срочном порядке пришлось менять состав, отходить от первоначальной тактики. Надеюсь, что футболисты, которые выйдут в стартовом составе, докажут, что являются игроками основы.

Финансовые проблемы? По тренировкам и работе игроков я не могу сказать, что на них это сказывается. Тем не менее, вероятно, в голове и в душе у них есть какие-то мысли. Думаю, в ближайшие дни вопрос будет решен хотя бы частично. Надеемся на это.

Трансляция матча "Томь" - "Анжи"