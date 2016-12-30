Валерий Непомнящий: "Сожалею, что Ахмедов уехал в Китай, а не в Европу"

Первый тренер полузащитника Одила Ахмедова Валерий Непомнящий разочарован тем, что хавбек "Краснодара" подписал контракт с "Шанхай Шанган". По словам специалиста, 29-летний узбек не сумел раскрыть свой потерциал.

- Ахмедов покинул российский чемпионат. Теперь он будет выступать в Китае. В 2006-м году, именно при вас он начал появляться в составе "Пахтакора", - вопрос Непомнящему.

- А откуда у вас такая информация? Не думал, что это кому-то известно. Вообще, тогда я видел в нем большего футболиста, чем тот, кем он является сейчас. Считал, что это игрок очень серьезного уровня. Сожалею, что он уезжает не в Европу, а в Китай, но, с другой стороны, это не так уж и плохо для него.

- Каким вы его помните по "Пахтакору"?

- Знаете, он молодым 18-летним мальчишкой чувствовал себя на поле так, словно ему уже за тридцать. Все знал, все умел, всем был оснащен. Причем в жизни он скромный, спокойный, стеснительный парень. А поле - совершенно другой. Ему надо просто позволить делать то, что он умеет. Его потенциал был виден и тогда. Поэтому моей заслуги здесь нет. Помню, тогда появилось два молодых парня - Ахмедов и Виталий Денисов. Они многое определяли в той сборной Узбекистана. Знаете, на некоторых футболистов тренеру не обязательно обращать внимание. А Одила нужно подбадривать, поддерживать. Он не хам и не нахал. Но, чтобы добиваться высот, нужно быть жестче.

- Одил свой потенциал не раскрыл?

- Да. Я считаю, что он заслуживает большего. Но Ахмедов достойно провел этап своей карьеры в России. Спросите у любого тренера, который с ним работал, есть ли у кого-нибудь претензии к нему? Он профессионал высшей степени и очень командный игрок. В "Краснодаре" его использовали на фланге, хотя он опорный полузащитник. "Box to box", как таких называют сейчас. Выступал в звездном составе "Анжи", да и в "Краснодаре" выполнял не последнюю роль. (Ярослав СУСОВ)

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