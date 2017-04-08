Вадим Скрипченко: "Глеб хоть и остался в запасе, но он готов помочь "Крыльям" в матче с "Амкаром"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, изменения в составе связаны с тем, что определенные нюансы игры не удались команде во встрече против ЦСКА (1:2). Специалист подчеркнул, что оставшийся в запасе полузащитник Александр Глеб не травмирован.

– Изменения в составе связаны с поражением от ЦСКА, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Скрипченко. – У нас что-то не получилось в прошлой игре, да и в строй постепенно возвращаются важные для нас футболисты атаки. Глеб? Он не травмирован, поэтому в любой момент готов выйти на поле и помочь команде.

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Амкар"