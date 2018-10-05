В РФС отказались раскрывать информацию о лицензировании "Анжи" без согласия клуба

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин в разговоре с корреспондентом "СЭ" не стал раскрывать подробности того, каким образом "Анжи" прошел процедуру лицензирования для участия в турнире РПЛ-2018/19.

Игроки махачкалинской команды могут бойкотировать матч 11-го тура чемпионата России с ЦСКА (19 октября, Каспийск), если до этого времени не будут погашены долги по зарплате.

– Все может закончиться тем, что "Анжи" снимется с чемпионата. Какие финансовые гарантии представил клуб перед началом сезона для прохождения процедуры лицензирования? - вопрос Летину.

– Не имею права раскрывать эту информацию без санкции клуба. Только если сам "Анжи" захочет, то расскажет об этом. (Игорь Новиков)

Вратарь "Анжи": "Можем не выйти на игру с ЦСКА. Пацаны полгода не получают зарплату" // Гендиректор "Анжи": "Игроки имеют право не выйти на матч с ЦСКА. Все может закончиться банкротством"