12:33 | Футбол — РПЛ

"Урал" расторг контракт с Чантурией

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"Урал" объявил о расторжении контракта с грузинским полузащитником Георгием Чантурией.

Полузащитник Георгий Чантурия покидает нашу команду. Контракт с футболистом расторгнут по взаимному согласию сторон. Мы благодарим Георгия за время, проведенное в клубе, желаем успехов в продолжении футбольной карьеры, яркой игры и отсутствия травм!, - написано в официальном твиттере уральского клуба. 

В текущем сезоне Чантурия всего один раз появился на поле в составе "Урала".

Дополнительная информация

https://twitter.com/FCURAL/status/1086191515217641472

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