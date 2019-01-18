"Урал" расторг контракт с Чантурией

"Урал" объявил о расторжении контракта с грузинским полузащитником Георгием Чантурией.

- Полузащитник Георгий Чантурия покидает нашу команду. Контракт с футболистом расторгнут по взаимному согласию сторон. Мы благодарим Георгия за время, проведенное в клубе, желаем успехов в продолжении футбольной карьеры, яркой игры и отсутствия травм!, - написано в официальном твиттере уральского клуба.

В текущем сезоне Чантурия всего один раз появился на поле в составе "Урала".