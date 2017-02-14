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"Урал" подписал контракт с защитником молодежной сборной Грузии

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Защитник молодежной сборной Грузии Джемалом Табидзе стал игроком "Урала", информирует клубная пресс-служба. Ранее Табидзе был на просмотре в екатеринбургском клубе. Подробности сделки не сообщаются.

С лета 2015 года права на центрального защитника принадлежат "Генту". Защитник выступал за юношеские сборные Грузии двух возрастов и молодежную команду страны. Отмечается, что Табидзе ездил на просмотр в "Ливерпуль" и "Реал".

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Материалы REN-TV

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