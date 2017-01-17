"Уфа" в первом матче Семака уступила ЧФР

В товарищеской игре на кипрском сборе "Уфа" уступила румынскому ЧФР – 0:2. Отметим, что этот матч стал первым для российской команды под руководством нового главного тренера Сергея Семака.

Товарищеский матч

"Уфа" (Россия) – ЧФР (Румыния) – 0:2 (0:0)

"Уфа": Шелия, Аликин, Сухов, Никитин (Безденежных, 46), Живоглядов (Дивеев, 75), Засеев (Ванек, 60), Стоцкий (Филин, 46), Обляков (Зубарев, 60), Пауревич, Сафрониди, Кротов (Батютин, 60), Игбун (Сысуев, 46).

17 января. Айя-Напа. Стадион Municipal Ayia Napa.