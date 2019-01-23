"Уфа" сыграла вничью с "Вислой"

На сборе в Айя-Напе (Кипр) "Уфа" провел товарищеский матч с польской "Вислой" (Плоцк). Игра завершилась вничью - 0:0.

Товарищеский матч

"Уфа" (Россия) - "Висла" (Плоцк, Польша) - 0:0

"Уфа": Беленов, Аликин (Пуцко, 46), Сухов (Круговой, 46), Йокич (Дивеев, 46), Неделчару (Табидзе, 46), Никитин (Живоглядов, 46), Салатич (Засеев, 46), Алиев (Пауревич, 46), Безденежных (Тилль, 46), Игбун (Сысуев, 46), Бизяк (Кротов, 46)

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