"Уфа" нанесла поражение болгарскому клубу "Берое"

"Уфа" обыграла в товарищеском матче на сборах на Кипре болгарский клуб "Берое" со счетом 2:0. Голами в составе команды Сергея Семака отметились Иван Пауревич и Силвестр Игбун.

Товарищеский матч

"УФА" (Россия) - "Берое" (Болгария) - 2:0 (1:0)

Голы: Пауревич, 30 (1:0). Игбун, 55 - с пенальти (2:0).

"Уфа": Шелия, Аликин (Живоглядов, 46), Сухов, Никитин (Филин, 46), Карп, Засеев (Пуцко, 46), Стоцкий, Пауревич (Сысуев, 46), Обляков (Безденежных, 46), Кротов, Игбун.