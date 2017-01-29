17:52 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Уфа" нанесла поражение болгарскому клубу "Берое"

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"Уфа" обыграла в товарищеском матче на сборах на Кипре болгарский клуб "Берое" со счетом 2:0. Голами в составе команды Сергея Семака отметились Иван Пауревич и Силвестр Игбун.

Товарищеский матч

"УФА" (Россия) - "Берое" (Болгария) - 2:0 (1:0)

Голы: Пауревич, 30 (1:0). Игбун, 55 - с пенальти (2:0). 

"Уфа": Шелия, Аликин (Живоглядов, 46), Сухов, Никитин (Филин, 46), Карп, Засеев (Пуцко, 46), Стоцкий, Пауревич (Сысуев, 46), Обляков (Безденежных, 46), Кротов, Игбун.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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майор99

"Уфа" обыграла в товарищеском матче на сборах на Кипре болгарский клуб "Берое" со счетом 2:0. Голами в составе команды Сергея Семака отметились Иван Пауревич и Вячеслав Кротов. Товарищеский матч "УФА" (Россия) - "Берое" (Болгария) - 2:0 (1:0) Голы: Пауревич, 30 (1:0). Игбун, 55 - с пенальти (2:0). ===========Ибгун это замаскированный Кротов или наоборот?

19:08 29 января

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