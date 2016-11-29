"Томь" не будет удерживать футболистов, которые захотят покинуть команду

Как стало известно "СЭ", "Томь" не будет чинить препятствий игрокам, которые захотят покинуть клуб зимой. Напомним, что задолженность по зарплатам и премиальным в томском клубе составляет почти шесть месяцев. При этом футболистам сообщили, что деньги будут выплачены в январе. В нынешнем сезоне "Томь", набравшая 9 очков в 15 турах, занимает 15-е место в турнирной таблице.

Руслан Киселев: "Вполне возможно, что сроки погашения долгов в "Томи" могут быть сдвинуты" //

Антон Коченков: "Руководство "Томи" обещало погасить долги в ноябре. Теперь - в январе"