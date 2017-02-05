"Терек" уступил "Дукле" в товарищеском матче

В товарищеском матче "Терек" уступил "Дукле" - 2:3. Все голы в этой встрече были забиты после перерыва. В составе грозненцев голами отметились полузащитник Георге Грозав и хавбек Далер Кузяев.

Товарищеский матч

"Терек" (Россия) - "Дукла" (Чехия) - 2:3 (0:0)

Голы: Голенда, 64 (0:1). Грозав, 70 (1:1). Олайинка, 81 (1:2). Ганоусек, 84 - с пенальти (1:3). Кузяев, 87 (2:3).