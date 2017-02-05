"Терек" уступил "Дукле" в товарищеском матче

В товарищеском матче "Терек" уступил "Дукле" - 2:3. Все голы в этой встрече были забиты после перерыва. В составе грозненцев голами отметились полузащитник Георге Грозав и хавбек Далер Кузяев.
Товарищеский матч
"Терек" (Россия) - "Дукла" (Чехия) - 2:3 (0:0)
Голы: Голенда, 64 (0:1). Грозав, 70 (1:1). Олайинка, 81 (1:2). Ганоусек, 84 - с пенальти (1:3). Кузяев, 87 (2:3).
Czechplayer
maximalist ____ возродилась несколько лет назад, в последние годы середняк чешской лиги. В 90-х она прекратила свое существование, продали лицензию и даже все трофеи Пршибраму. Караваев там начинал свою карьеру в Чехии. Но уже все выкупили назад. Кстати, какие отравленные шпильки? не совсем понял))
20:40 5 февраля
maximalist
"Дукла" еще жива. Интересно у них до сих пор за место в команде подкладывают отравленные шпильки в бутсы..
20:27 5 февраля