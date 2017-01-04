"Терек" объявил о трансфере Бериши

"Терек" на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Бернарда Бериши. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на 3,5 года. С января 2016 года игрок сборной Косова выступал за "Анжи" и в текущем сезоне чемпионата России записал на свой счет 3 гола и 2 передачи в 17 матчах.

– Знаю, что многие болельщики "Терека" очень хотели видеть Бернарда в нашей команде, – написал в своем Instagram президент клуба Магомед Даудов. – Он всего лишь год выступает в российской премьер-лиге, но за это короткое время успел заявить о себе с наилучшей стороны. Его по праву называют одним из лучших атакующих полузащитников в лиге. Надеемся, что эти свои качества Бериша проявит и приумножит в нашем клубе, с нашей с вами помощью, при нашей поддержке. Добро пожаловать в "Терек", Бернард!