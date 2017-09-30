"Спартак" обыграл "Урал"

Матч 12-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Уралом" завершился победой хозяев поля – 2:0. Голами в составе красно-белых отметились полузащитник Александр Самедов и нападающий Педро Роша, забивший дебютный гол в составе столичной команды.
Таким образом, подопечные Массимо Карреры одержали первую за два матча премьер-лиги победу и теперь располагаются на шестом месте в турнирной таблице. Команда Александра Тарханова занимает восьмую строчку.
Чемпионат России
Премьер-лига
12-й тур
"Спартак" (Москва) – "Урал" (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)
Голы: Самедов, 36 (1:0). Педро Роша, 51 (2:0).
"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров, Самедов, Попов, Фернанду, Педро Роша, Мельгарехо, Луиз Адриану (Пашалич, 87).
"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов, Чантурия (Чернов, 78), Бавин, Бумаль, Бикфалви, Глушков (Фидлер, 67), Евсеев (Ильин, 52).
Предупреждения: Бумаль, 22. Балажиц, 31. Ароян, 67.
Удаление: Балажиц, 74 (грубая игра).
Судьи: БЕЗБОРОДОВ. Кудрявцев (оба - Санкт-Петербург), Ширяев (Ставрополь).
30 сентября. Москва. Стадион "Открытие Арена".
Роман72
бакланы молчат сегодня. даже придраться не к чему
21:06
yspesh4
Повторюсь. "ЕКАТЕРИНБУРГ АРЕНА" МОЖЕТ ОТКРЫТЬСЯ МАТЧЕМ "УРАЛ" - "СПАРТАК" 15 АПРЕЛЯ
21:05
Serenky25
Хочу еще сказать. ни одну команду не оскорблял...У меня друзья есть ЦСКА, ДИНАМО,ЗЕНИТ. Вместе смотрим чемпионат. Обсуждаем. Еврокубки смотрим. Ну нельзя так....
21:05
foreverCSKAforever
А Урал-то не намного хуже Ливерпуля.
21:04
Ю.Ю.
Даже "предъявить" нечего))). Всё по делу.
21:04
Drek
ole72 Игра в одни ворота,командная игра,много моментов.У Урала шансов вообще не было...Короче то что давно ждали --------------------------------------------------------------- Особенно, если учесть , что для Урала, эти шансы совсем были не нужны в этот вечер.
21:04
Митяй Антибомж
Вторым составом результат даже легче, чем первым добывается. Второй матч подряд. Основа подтянется, надо догонять бомжей без всяких журналистских "поезд ушёл".
21:04
Drek
Если Урал победит во втором круге, это будет неудивительно. Уж как Урал играет, многие прекрасно видели в предыдущих матчах. А здесь...интересно каков будет анализ матча на данном портале.
21:02
Новоуепинни
Бедные фанаты спартачка, бедные и наивные (( 15 апреля, открытие Ебург-арены, Урал у спартачка 3 очка. Скриньте, убогие, бгг
21:02
SPIRT-EXPRESS
урал уж очень робок был
21:02
konstantin sh
А Педро-то хоРоша!
21:01
ole72
Игра в одни ворота,командная игра,много моментов.У Урала шансов вообще не было...Короче то что давно ждали
21:01
Митяй Антибомж
Лёгкая прогулка ))
21:01
Serenky25
Я пьян. поэтому извините за почерк.
21:00
konstantin sh
Это вам не ливерная ничейная колбаса!
20:59
Serenky25
Пусть так. Видно что возвращщается команда. не сотря на разных писвак.
20:59
alur66
А во что УРАЛ играл? ПОЗОРИЩЕ какое-то.Даже АНЖИ в разы лучше против СПАРТАКА играл. Такое чувство что екатеринбуржцы в штаны наложили еще до игры.Вот на фоне такого дерьма СПАРТАК молодцом выглядел-но такие пешеходы ведь только в РФПЛ и встречаются. У ТАРХАНОВА все команды какие-то плюшивые-характера ни на копейку. ТЬФУ.
20:59
konstantin sh
Надеюсь, сегодня псевдо драгоценные и низкопробные заткнутся про судейство. Урал за волейбол нужно было еще раньше оставлять в меньшинстве. Или опять будут вонять: Кутепов нарушал правила перед вторым взятием ворот... Питер без бороды лучше знает)
20:58
Русский
Эх, даже жаль, что чемпионат теперь на матчи сборных прерывается...
20:58
П_о_в_а_р
МАЛАЦЫ!
20:58
Roov
Это было очень неплохо, учитывая что состав был далеко не оптимальный. Два подката Кутепова - фантастика! Оба гола топ по красоте! Жаль не забили третий. Адриану заслужил.
20:57
Русский
Легко, красиво, на классе! Наконец-то диагональки Фернандо вернулись, Адриано в порядке, Комбарик, оказывается, способен на рывки в концовке... В общем, пациент скорее жив!
20:57
Jean4
С победой, кб! Давно такого матча в исполнении Спартака не было, очень уверенно, без шансов для гостей. Даже слова плохого сказать ни о ком сегодня не могу, все сыграли на отлично, практически без ошибок. Но и Урал сыграл очень робко, с другой стороны все играют так, как позволяет ему соперник.
20:56
tarkys
Молоды, команда!!!
20:55
Lars Berger
"Зенит" всё ближе.
20:55
Тот самый Зануда
Голимый договорняк!Тарханов продажная!
20:54
Бней Иегуда
На классе!)) Игра образца крайнего золотого сезона.) И отрадно, что играли по сути вторым составом.)
20:54
oze11
погоня !
20:54
Alex.S
Наверное, впервые в сезоне Спартак даже не заметил соперника.
20:54
konstantin sh
Когда 2:0 и не страшно
20:54