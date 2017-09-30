Уличная атлетика при поддержке Datsun
20:52 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" обыграл "Урал"

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Урал" - 2:0. Красно-белые празднуют гол Александра САМЕДОВА. Фото Александр ФЕДОРОВ., "СЭ"
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Урал" - 2:0. Красно-белые празднуют гол Александра САМЕДОВА. Фото Александр ФЕДОРОВ., "СЭ"
31

Матч 12-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Уралом" завершился победой хозяев поля – 2:0. Голами в составе красно-белых отметились полузащитник Александр Самедов и нападающий Педро Роша, забивший дебютный гол в составе столичной команды.

Таким образом, подопечные Массимо Карреры одержали первую за два матча премьер-лиги победу и теперь располагаются на шестом месте в турнирной таблице. Команда Александра Тарханова занимает восьмую строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

12-й тур

"Спартак" (Москва) – "Урал" (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: Самедов, 36 (1:0). Педро Роша, 51 (2:0).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров, Самедов, Попов, Фернанду, Педро Роша, Мельгарехо, Луиз Адриану (Пашалич, 87).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов, Чантурия (Чернов, 78), Бавин, Бумаль, Бикфалви, Глушков (Фидлер, 67), Евсеев (Ильин, 52).

Предупреждения: Бумаль, 22. Балажиц, 31. Ароян, 67.

Удаление: Балажиц, 74 (грубая игра).

Судьи: БЕЗБОРОДОВ. Кудрявцев (оба - Санкт-Петербург), Ширяев (Ставрополь).

30 сентября. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

31
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (31)
Войти, чтобы оставить комментарий

Роман72

бакланы молчат сегодня. даже придраться не к чему

21:06

yspesh4

Повторюсь. "ЕКАТЕРИНБУРГ АРЕНА" МОЖЕТ ОТКРЫТЬСЯ МАТЧЕМ "УРАЛ" - "СПАРТАК" 15 АПРЕЛЯ

21:05

Serenky25

Хочу еще сказать. ни одну команду не оскорблял...У меня друзья есть ЦСКА, ДИНАМО,ЗЕНИТ. Вместе смотрим чемпионат. Обсуждаем. Еврокубки смотрим. Ну нельзя так....

21:05

foreverCSKAforever

А Урал-то не намного хуже Ливерпуля.

21:04

Ю.Ю.

Даже "предъявить" нечего))). Всё по делу.

21:04

Drek

ole72 Игра в одни ворота,командная игра,много моментов.У Урала шансов вообще не было...Короче то что давно ждали --------------------------------------------------------------- Особенно, если учесть , что для Урала, эти шансы совсем были не нужны в этот вечер.

21:04

Митяй Антибомж

Вторым составом результат даже легче, чем первым добывается. Второй матч подряд. Основа подтянется, надо догонять бомжей без всяких журналистских "поезд ушёл".

21:04

Drek

Если Урал победит во втором круге, это будет неудивительно. Уж как Урал играет, многие прекрасно видели в предыдущих матчах. А здесь...интересно каков будет анализ матча на данном портале.

21:02

Новоуепинни

Бедные фанаты спартачка, бедные и наивные (( 15 апреля, открытие Ебург-арены, Урал у спартачка 3 очка. Скриньте, убогие, бгг

21:02

SPIRT-EXPRESS

урал уж очень робок был

21:02

konstantin sh

А Педро-то хоРоша!

21:01

ole72

Игра в одни ворота,командная игра,много моментов.У Урала шансов вообще не было...Короче то что давно ждали

21:01

Митяй Антибомж

Лёгкая прогулка ))

21:01

Serenky25

Я пьян. поэтому извините за почерк.

21:00

konstantin sh

Это вам не ливерная ничейная колбаса!

20:59

Serenky25

Пусть так. Видно что возвращщается команда. не сотря на разных писвак.

20:59

alur66

А во что УРАЛ играл? ПОЗОРИЩЕ какое-то.Даже АНЖИ в разы лучше против СПАРТАКА играл. Такое чувство что екатеринбуржцы в штаны наложили еще до игры.Вот на фоне такого дерьма СПАРТАК молодцом выглядел-но такие пешеходы ведь только в РФПЛ и встречаются. У ТАРХАНОВА все команды какие-то плюшивые-характера ни на копейку. ТЬФУ.

20:59

konstantin sh

Надеюсь, сегодня псевдо драгоценные и низкопробные заткнутся про судейство. Урал за волейбол нужно было еще раньше оставлять в меньшинстве. Или опять будут вонять: Кутепов нарушал правила перед вторым взятием ворот... Питер без бороды лучше знает)

20:58

Русский

Эх, даже жаль, что чемпионат теперь на матчи сборных прерывается...

20:58

П_о_в_а_р

МАЛАЦЫ!

20:58

Roov

Это было очень неплохо, учитывая что состав был далеко не оптимальный. Два подката Кутепова - фантастика! Оба гола топ по красоте! Жаль не забили третий. Адриану заслужил.

20:57

Русский

Легко, красиво, на классе! Наконец-то диагональки Фернандо вернулись, Адриано в порядке, Комбарик, оказывается, способен на рывки в концовке... В общем, пациент скорее жив!

20:57

Jean4

С победой, кб! Давно такого матча в исполнении Спартака не было, очень уверенно, без шансов для гостей. Даже слова плохого сказать ни о ком сегодня не могу, все сыграли на отлично, практически без ошибок. Но и Урал сыграл очень робко, с другой стороны все играют так, как позволяет ему соперник.

20:56

tarkys

Молоды, команда!!!

20:55

Lars Berger

"Зенит" всё ближе.

20:55

Тот самый Зануда

Голимый договорняк!Тарханов продажная!

20:54

Бней Иегуда

На классе!)) Игра образца крайнего золотого сезона.) И отрадно, что играли по сути вторым составом.)

20:54

oze11

погоня !

20:54

Alex.S

Наверное, впервые в сезоне Спартак даже не заметил соперника.

20:54

konstantin sh

Когда 2:0 и не страшно

20:54