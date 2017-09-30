"Спартак" обыграл "Урал"

Матч 12-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Уралом" завершился победой хозяев поля – 2:0. Голами в составе красно-белых отметились полузащитник Александр Самедов и нападающий Педро Роша, забивший дебютный гол в составе столичной команды.

Таким образом, подопечные Массимо Карреры одержали первую за два матча премьер-лиги победу и теперь располагаются на шестом месте в турнирной таблице. Команда Александра Тарханова занимает восьмую строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

12-й тур

"Спартак" (Москва) – "Урал" (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: Самедов, 36 (1:0). Педро Роша, 51 (2:0).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров, Самедов, Попов, Фернанду, Педро Роша, Мельгарехо, Луиз Адриану (Пашалич, 87).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов, Чантурия (Чернов, 78), Бавин, Бумаль, Бикфалви, Глушков (Фидлер, 67), Евсеев (Ильин, 52).

Предупреждения: Бумаль, 22. Балажиц, 31. Ароян, 67.

Удаление: Балажиц, 74 (грубая игра).

Судьи: БЕЗБОРОДОВ. Кудрявцев (оба - Санкт-Петербург), Ширяев (Ставрополь).

30 сентября. Москва. Стадион "Открытие Арена".