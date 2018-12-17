"Спартак" объявил о трансфере Айртона Лукаса

"Спартак" на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника "Флуминенсе" Айртона Лукаса. 21-летний футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт.

Как ранее сообщало бразильское издание Globoesporte, сумма трансфера составит около 7 миллионов евро. При этом "Флу" владеет только 50 процентами прав на игрока, поэтому получит 3,5 миллиона, а остальные средства поступят представителям футболиста.

В этом сезоне Айртон, который две недели назад прошел в Риме медосмотр перед переходом к красно-белым, провел 28 матчей в чемпионате своей страны.