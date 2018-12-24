"Спартак" может приобрести форварда сборной Болгарии Десподова

Московский "Спартак" обратил внимание на нападающего софийского ЦСКА и сборной Болгарии Кирила Десподова, сообщает издание Sportal.bg.

Отмечается, что 22-летний нападающий может быть приобретен на замену Луису Адриану, который может уйти из команды. В текущем сезоне Десподов сыграл 16 матчей в болгарском первенстве, в которых забил 8 голов. В 79 матчах за ЦСКА он отличился 24 раза и сделал 26 ассистов. В Лиге наций Десподов отметился одним точным выстрелом в четырех матчах за сборную Болгарии.