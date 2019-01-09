"Спартак" и "Ростов" объявили о переходе Гулиева

Полузащитник Аяз Гулиев перешел в "Спартак", информирует пресс-служба клуба. Красно-белые согласовали с "Ростовом" условия перехода и и заключили трансферный контракт на постоянной основе.

22-летний футболист подписал долгосрочный контракт со "Спартаком". О деталях сделки не сообщается.

Игрок является воспитанником красно-белых. Он выступал за дубль команды и "Спартак-2", в составе которого стал победителем первенства ПФЛ.

В начале 2017 года Гулиев перешел на правах аренды из "Спартака" в "Анжи". Игрок дебютировал в РПЛ составе махачкалинцев. Летом минувшего года хавбек подписал контракт с "Ростовом".

Как ранее сообщал "СЭ", игрок уже присоединился к красно-белым на первом подготовительном сборе в Дубае.

В текущем сезоне Гулиев провел 15 матчей в составе "Ростова", забил один мяч и отдал две голевых передачи.

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