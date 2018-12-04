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"Спартак" хочет отменить красную карточку Рассказова

2 декабря. Москва. "Спартак" - "Локомотив" - 2:1. Удаленный Николай Рассказов покидает поле. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
2 декабря. Москва. "Спартак" - "Локомотив" - 2:1. Удаленный Николай Рассказов покидает поле. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с корреспондентом "СЭ" сообщил, что в Комитет пока не поступало заявление "Спартака" с просьбой рассмотреть правомерность предъявления красной карточки защитнику Николаю Рассказову в матче 16-го тура РПЛ с "Локомотивом" (2:1).

Красно-белые намереваются добиться отмены санкции в виде дисквалификации футболиста на одну встречу чемпионата России, мотивируя это тем, что в эпизоде на 67-й минуте игры мяч после удара форварда железнодорожников Федора Смолова сначала попал Рассказову в лицо, и только потом в руку – то есть действие спартаковца было неумышленным.

– Пока обращений из "Спартака" мы не получали, – сказал Григорьянц.

Очередное заседание КДК состоится в четверг, 6 декабря. (Арман Мкртчян)

Николай Рассказов удален в матче с "Локомотивом". За игру рукой вместо вратаря "Спартака"

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