"Спартак" хочет отменить красную карточку Рассказова

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с корреспондентом "СЭ" сообщил, что в Комитет пока не поступало заявление "Спартака" с просьбой рассмотреть правомерность предъявления красной карточки защитнику Николаю Рассказову в матче 16-го тура РПЛ с "Локомотивом" (2:1).

Красно-белые намереваются добиться отмены санкции в виде дисквалификации футболиста на одну встречу чемпионата России, мотивируя это тем, что в эпизоде на 67-й минуте игры мяч после удара форварда железнодорожников Федора Смолова сначала попал Рассказову в лицо, и только потом в руку – то есть действие спартаковца было неумышленным.

Что скажет на это видео судейский комитет РФС? (отличная работа нашего оператора https://t.co/iGc4v7XffL 🔝) pic.twitter.com/FIiMY1d6Wd – Филипп Папенков (@PippoGranato) 4 декабря 2018 г.

– Пока обращений из "Спартака" мы не получали, – сказал Григорьянц.

Очередное заседание КДК состоится в четверг, 6 декабря. (Арман Мкртчян)

Николай Рассказов удален в матче с "Локомотивом". За игру рукой вместо вратаря "Спартака"

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