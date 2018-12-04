Судьба Рассказова зависит от экспертно-судейской комиссии

Сегодня контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК) обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) с просьбой дать оценку решению арбитра матча 16-го тура чемпионата России "Спартак" – "Локомотив" (2:1) Сергея Карасева, на 67-й минуте удалившего защитника красно-белых Николая Рассказова за "лишение соперника очевидной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч в штрафной площади".

Судья решил, что Рассказов сыграл отставленной в сторону правой рукой и остановил мяч, летевший в ворота. Между тем "Спартак" готов представить в ЭСК свою видеозапись, сделанную клубным оператором, и доказать, что мяч попал защитнику в голову, и игры рукой не было.

В ЭСК сейчас входят: Николай Левников (председатель комиссии), Сергей Зуев, Александр Егоров, Николай Иванов, Александр Гвардис, Юрий Баскаков, Алексей Спирин и Леонид Калошин. Каждый из них выскажет свое мнение – на основании этого будет вынесен вердикт. Его затем передадут в КДК, очередное заседание которого состоится в ближайший четверг, 6 декабря.

Если комиссия решит, что судья ошибся, красную карточку отменят, и дисквалификации не будет. Если вердикт окажется в пользу Карасева, тогда Рассказова ждет пропуск одного матча – 8 декабря с "Анжи". (Александр Бобров)

"Спартак" - "Локомотив": Рассказов удален ошибочно?