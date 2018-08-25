18:19 | Футбол — РПЛ

"Спартак" - "Динамо": Черчесов прибыл на матч


Матч 5-го тура чемпионата России "Спартак" - "Динамо" посетил главный тренер сборной России  Станислав Черчесов. В бытность футболистом Черчесов с перерывами десять лет защищал цвета "Спартака" и возглавлял его с 2007 по 2008 год. В "Динамо" он работал с 2014 по 2015 год.

"Спартак" - "Динамо": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 5-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)

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