"Спартак" - "Динамо": Черчесов прибыл на матч

Матч 5-го тура чемпионата России "Спартак" - "Динамо" посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. В бытность футболистом Черчесов с перерывами десять лет защищал цвета "Спартака" и возглавлял его с 2007 по 2008 год. В "Динамо" он работал с 2014 по 2015 год.

Черчесов приехал на матч #СпартакДинамо и попал в окружение поклонников pic.twitter.com/crYFbdWSSj – Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 25 августа 2018 г.

"Спартак" - "Динамо": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 5-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)