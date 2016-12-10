Смолов ведет переговоры о переходе в дортмундскую "Боруссию"?

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов во время зимнего трансферного окна может сменить клубную прописку, утверждает Fussball Transfers. В подписании контракта с игроком заинтересована дортмундская "Боруссия". Стороны ведут переговоры о переходе.

В текущем сезоне форвард провел за "быков" 18 матчей во всех турнирах и забил 15 голов. Ранее 26-летний россиянин говорил о том, что в его переходе заинтересован ряд клубов из Германии и Англии. При этом Смолов подчеркнул, что есть одна команда, пополнить ряды которой он готов уже зимой.