Смолов ведет переговоры о переходе в дортмундскую "Боруссию"?

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов во время зимнего трансферного окна может сменить клубную прописку, утверждает Fussball Transfers. В подписании контракта с игроком заинтересована дортмундская "Боруссия". Стороны ведут переговоры о переходе.
В текущем сезоне форвард провел за "быков" 18 матчей во всех турнирах и забил 15 голов. Ранее 26-летний россиянин говорил о том, что в его переходе заинтересован ряд клубов из Германии и Англии. При этом Смолов подчеркнул, что есть одна команда, пополнить ряды которой он готов уже зимой.
П_о_в_а_р
Ага. В Реалий Мадридий.
15:45
Adios Amigos R...
Вот что Урал животворящий делает!!! Давай, Федя, надо!!!
15:32
баламошка
Дортмунд-не хухры-мухры.
15:16
alexandr1980
неужели хоть кто-то свалит с нашего болота?..
15:10