10:43 | Футбол — РФПЛ

СМИ: полузащитник "Астаны" может перейти в "Спартак"

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Полузащитник "Астаны" Патрик Твумаси может перейти в "Спартак", информирует KazFootball.kz. Трансфер может состояться, если красно-белые продадут в зимнее трансферное окно Квинси Промеса

Отмечается, что к Твумаси интерес проявляют "Гамбург" и "Бурсаспор". 23-летний ганец уже выступал в чемпионате России. В 2014 году хавбек играл за "Амкар" на правах аренды.

В текущем сезоне Твумаси провел 30 матчей в чемпионате Казахстана, в которых забил 13 голов.

Дополнительная информация

http://kazfootball.kz/news/21481

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КОММЕНТАРИИ (14)
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foreverCSKAforever

Овусу Обейе возвращается.

14:30

icezellion

"Jean4, Нормальная такая замена Промесу, в стиле Федуна.)))", икорка же)

14:16

bvb1987

твою масю)

13:36

Jean4

Нормальная такая замена Промесу, в стиле Федуна.)))

12:54

джо

У него есть только скорость,техника хромает,удар не стабильный и очень не любит отрабатывать в защите. Спартак ,если купит,хапнет горя.....

12:33

Roma_Totti

Твумаси не усилит Спартак, может быть Рубину, Ростову или Ахмату нужнен будет.

12:09

ISTORIK1969

Слабенький ну очень слабенький

11:50

SpaMan

Нам бы защитников (крайних и одного хорошего центрального) и одного толкового опорника (разрушителя а-ля Вернблур или Денисов). Даже без Промеса с атакой все не так уж и плохо

11:46

echo2011

Пока российские футбольные клубы не начнут покупать лучших футболистов из топ-клубов Европы,как это делает баскетбольный ЦСКА,а довольствоваться объедками с барского стола,до тех пор они будут барахтаться на международной арене.И если не 0:7,то 0:4 будут правилом,а не исключением.

11:29

maxcds

все не успокоятся про него. не надо, спасибо

11:04

баламошка

Новый Пелешка?

11:00

shpasic

Патрик Твайумать?

10:48

goreotuma

вчера только на перерыв ушли а газеты уже погнали трансферами закидывать

10:48

ЗЗ+

Ага, замена такая равноценная - Твумаси из Астаны вместо Промеса, который уйдет в Ливерпуль (если уйдет)

10:46