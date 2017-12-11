СМИ: полузащитник "Астаны" может перейти в "Спартак"

Полузащитник "Астаны" Патрик Твумаси может перейти в "Спартак", информирует KazFootball.kz. Трансфер может состояться, если красно-белые продадут в зимнее трансферное окно Квинси Промеса.

Отмечается, что к Твумаси интерес проявляют "Гамбург" и "Бурсаспор". 23-летний ганец уже выступал в чемпионате России. В 2014 году хавбек играл за "Амкар" на правах аренды.

В текущем сезоне Твумаси провел 30 матчей в чемпионате Казахстана, в которых забил 13 голов.