СМИ: полузащитник "Астаны" может перейти в "Спартак"

Полузащитник "Астаны" Патрик Твумаси может перейти в "Спартак", информирует KazFootball.kz. Трансфер может состояться, если красно-белые продадут в зимнее трансферное окно Квинси Промеса.
Отмечается, что к Твумаси интерес проявляют "Гамбург" и "Бурсаспор". 23-летний ганец уже выступал в чемпионате России. В 2014 году хавбек играл за "Амкар" на правах аренды.
В текущем сезоне Твумаси провел 30 матчей в чемпионате Казахстана, в которых забил 13 голов.
foreverCSKAforever
Овусу Обейе возвращается.
14:30
icezellion
"Jean4, Нормальная такая замена Промесу, в стиле Федуна.)))", икорка же)
14:16
bvb1987
твою масю)
13:36
Jean4
Нормальная такая замена Промесу, в стиле Федуна.)))
12:54
джо
У него есть только скорость,техника хромает,удар не стабильный и очень не любит отрабатывать в защите. Спартак ,если купит,хапнет горя.....
12:33
Roma_Totti
Твумаси не усилит Спартак, может быть Рубину, Ростову или Ахмату нужнен будет.
12:09
ISTORIK1969
Слабенький ну очень слабенький
11:50
SpaMan
Нам бы защитников (крайних и одного хорошего центрального) и одного толкового опорника (разрушителя а-ля Вернблур или Денисов). Даже без Промеса с атакой все не так уж и плохо
11:46
echo2011
Пока российские футбольные клубы не начнут покупать лучших футболистов из топ-клубов Европы,как это делает баскетбольный ЦСКА,а довольствоваться объедками с барского стола,до тех пор они будут барахтаться на международной арене.И если не 0:7,то 0:4 будут правилом,а не исключением.
11:29
maxcds
все не успокоятся про него. не надо, спасибо
11:04
баламошка
Новый Пелешка?
11:00
shpasic
Патрик Твайумать?
10:48
goreotuma
вчера только на перерыв ушли а газеты уже погнали трансферами закидывать
10:48
ЗЗ+
Ага, замена такая равноценная - Твумаси из Астаны вместо Промеса, который уйдет в Ливерпуль (если уйдет)
10:46