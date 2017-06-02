Шамиль Газизов: "В течение следующей недели "Уфа" решит вопрос с новым контрактом Беленова"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подчеркнул, что в ближайшее время клуб решит вопрос о продлении контракта с вратарем Александром Беленовым. По его словам, уфимцы не ставили конкретных сроков, но ответ должен быть известен до конца следующей недели.

Напомним, что россиянин выступает за "Уфу" с 2017 года. За это время вратарь провел в составе клуба 11 матчей во всех турнирах и пропустил 11 голов.

- Со сборами уже определились? - вопрос Газизову.

- Да. 13 июня мы собираемся дома. Игроки сразу пройдут медобследование, и команда проведет неделю в Уфе. С 21 по 24 июня будем в Москве и 28 июня улетаем в Австрию. Потом 10 июля вернемся и будем готовиться к старту чемпионата дома.

- Ситуация с новым контрактом голкипера Александра Беленова не изменилась? Он по-прежнему думает?

- Рассчитываю, что в течение следующей недели мы решим все вопросы.

- До какого срока будете ждать его ответа?

- Мы не ставим какие-то конкретные сроки. Давайте подождем до конца следующей недели.

- Есть ли с Беленовым предварительная договоренность?

- Не хотел бы об этом говорить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)