Сергей Прядкин: "Где будет играть "Тосно", если выйдет в премьер-лигу?"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин в интервью "СЭ" отметил, что предложение о сокращении количества команд в чемпионате продиктовано тем, что все клубы премьер-лиги должны соответствовать определенным требованиям. По его словам, возникают вопросы к клубу ФНЛ "Тосно", который сейчас претендует на повышение в классе.

– Получается, вы объявили о возможном сокращении лиги, чтобы предупредить тех, у кого проблемы, и дать время на их решение?

– Да. Мы смотрим на ФНЛ. Выходит в премьер-лигу, скорее всего, футбольный клуб "Тосно". Где команда будет играть, соответствует ли арена требованиям РФПЛ? Есть ли академия? Есть разные механизмы убеждения. Но словесное убеждение отходит на второй план.

– То есть, если клуб не будет соответствовать определенным критериям, в лигу его не примут?

– Как вариант – да. Если 16 клубов соответствуют нашим требованиям, добро пожаловать! В том числе соответствуют и по правовой форме, где часть акций принадлежит частному владельцу, часть государству.

– А если "Тосно" не будет соответствовать, его исключат?

– Я не принимаю в одиночку такого решения. Есть общее собрание, есть конференция, которая состоится 8 апреля. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Сергея Прядкина