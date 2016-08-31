09:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Баланович: "У "Амкара" был тяжелый старт в психологическом плане"

0
0
0

Полузащитник "Амкара" Сергей Баланович рассчитывает, что выходные пойдут на пользу команде. Пермяки получили четыре выходных дня после 5-го тура премьер-лиги, но белорусский хавбек решил провести их в Перми.

– Не видели смысла на четыре дня ехать домой, – цитирует официальный сайт "Амкара" Балановича. – Только на дорогу уйдет один день, два дома, а потом столько же времени добираться назад в Пермь – это не очень удобно, особенно с двумя маленькими детьми. Дел важных в Белоруссии нет, семья здесь со мной. Поэтому и решили, что эти выходные спокойно проведем здесь.

– Команда соберется 1 сентября, играет 10 числа, достаточно продолжительный перерыв пойдет на пользу футболистам?

– За эти четыре дня можно прийти в форму, кому это необходимо, немного отвлечься от футбола. У нас был достаточно тяжелый старт, в первую очередь в психологическом, эмоциональном плане. Набрали вроде неплохое количество очков, конечно, хотелось бы больше, но, что есть – то есть. С чего начнем после перерыва, пока не обсуждали. Опыт подсказывает, после паузы из-за игр сборной, несколько дней уйдет на нагрузки, скорее всего, будут двухразовые тренировки. А потом уже начнем планомерно готовиться к матчу с Томском. Про себя не могу сказать, что устал, сыграл всего два матча. Чувствую себя отлично, настроение хорошее, даже несмотря на резкое похолодание (смеется).

Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/31318/

0
0
0

Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ