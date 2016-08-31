Сергей Баланович: "У "Амкара" был тяжелый старт в психологическом плане"

Полузащитник "Амкара" Сергей Баланович рассчитывает, что выходные пойдут на пользу команде. Пермяки получили четыре выходных дня после 5-го тура премьер-лиги, но белорусский хавбек решил провести их в Перми.

– Не видели смысла на четыре дня ехать домой, – цитирует официальный сайт "Амкара" Балановича. – Только на дорогу уйдет один день, два дома, а потом столько же времени добираться назад в Пермь – это не очень удобно, особенно с двумя маленькими детьми. Дел важных в Белоруссии нет, семья здесь со мной. Поэтому и решили, что эти выходные спокойно проведем здесь.

– Команда соберется 1 сентября, играет 10 числа, достаточно продолжительный перерыв пойдет на пользу футболистам?

– За эти четыре дня можно прийти в форму, кому это необходимо, немного отвлечься от футбола. У нас был достаточно тяжелый старт, в первую очередь в психологическом, эмоциональном плане. Набрали вроде неплохое количество очков, конечно, хотелось бы больше, но, что есть – то есть. С чего начнем после перерыва, пока не обсуждали. Опыт подсказывает, после паузы из-за игр сборной, несколько дней уйдет на нагрузки, скорее всего, будут двухразовые тренировки. А потом уже начнем планомерно готовиться к матчу с Томском. Про себя не могу сказать, что устал, сыграл всего два матча. Чувствую себя отлично, настроение хорошее, даже несмотря на резкое похолодание (смеется).