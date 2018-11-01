Руководство "Енисея" дало неудовлетворительную оценку результатам команды под руководством Аленичева

Директор "Енисея" Денис Рубцов высказал "СЭ" свое мнение по поводу выступления красноярцев в первой части сезона-2018/19. В среду команда вылетела из Кубка России, уступив на выезде "Локомотиву" со счетом 1:4. В премьер-лиге дебютанты занимают последнее, 16-е место, набрав только шесть очков после 12-ти туров.

– Безусловно, на сегодняшний день у нас не те результаты, которые нам нужны, и которые мы хотим. Оценка – неудовлетворительно, а какая может быть еще? – сказал Рубцов. – Хотя понятно, что мы впервые в премьер-лиге, здесь все по-другому. Видим, что тут все не просто. В то же время считаю, что в ряде матчей, в которых уступили, мы обязаны были брать очки. Но случались фатальные индивидуальные ошибки, которые приводили команду к отрицательному результату. Что делать дальше? Работать. Другого средства никто не придумал. (Андрей Сизякин)​