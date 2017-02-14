"Рубин" после "Спартака" победил команду Лавесси

"Рубин" в товарищеском матче на сборе в Испании обыграл "Хэбэй" со счетом 3:1. Дубль в составе казанцев оформил полузащитник Денис Ткачук. Еще один гол забил Динияр Билялетдинов. У китайского клуба отличился нападающий Эсекьель Лавесси.

Напомним, что вчера "Рубин" победил "Спартак" со счетом 4:2.

Товарищеский матч

"Рубин" – "Хэбэй" – 3:1 (0:0)

Голы: Ткачук, 50 (1:0). Ткачук, 66 (2:0). Лавесси, 71 (2:1). Билялетдинов, 88 (3:1).

"Рубин": Нестеренко, Кузьмин (Михайлов, 62), Самбрано, Кверквелия, Набиуллин, Сонг, Ткачук (Ахметов, 79), Цакташ (Билялетдинов, 62), Канунников, Лестьенн (Жемалетдинов, 79), Рочина (Махатадзе, 62).