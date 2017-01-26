15:54 26 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Рубин" обыграл софийский ЦСКА, проигрывая 0:2

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На сборе в Испании "Рубин" в товарищеском матче переиграл софийский ЦСКА – 4:2. В составе российской команды голами отметились нападающий Жонатас, а также полузащитники Магомед Оздоев, Ильзат Ахметов и Мийо Цакташ.

Товарищеский матч

ЦСКА (София) – "Рубин" – 2:4 (2:2)

Голы: Манолев, 24 (1:0). Руй Педру, 32 (2:0). Жонатас, 34 (2:1). Оздоев, 42 (2:2). Ахметов, 70 (2:3). Цакташ, 88 (2:4).

"Рубин": Рыжиков (Нестеренко, 45), Серхио Санчес (Камболов, 45), Бурлак (Самбрано, 45), Устинов (Кверквелия, 45), Бауэр (Набиуллин, 45), Сонг (Михайлов, 45), Оздоев (Билялетдинов, 45), М'Вила (Гекдениз, 45), Лестьенн (Цакташ, 45), Жонатас (Ахметов, 45), Рочина (Жемалетдинов, 45).

26 января. Кадис. Стадион Ayala polo club.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

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