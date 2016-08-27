"Ростов" усилится игроком "Скендербеу"?

Полузащитник "Скендербеу" Лиридон Литифи продолжит карьеру в "Ростове", утверждает GazetaOlle. По информации издания, сделка оформлена уже на 99 процентов. Сумма трансфера составит 1 миллион евро. С 22-летним футболистом будет подписан контракт на три года, за которые албанец в сумме заработает 1,5 миллиона евро. Что интересно, трансфер игрока молодежной сборной Албании, если он осуществится, станет самым крупным для чемпионата этой страны.