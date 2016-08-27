"Ростов" усилится игроком "Скендербеу"?

Полузащитник "Скендербеу" Лиридон Литифи продолжит карьеру в "Ростове", утверждает GazetaOlle. По информации издания, сделка оформлена уже на 99 процентов. Сумма трансфера составит 1 миллион евро. С 22-летним футболистом будет подписан контракт на три года, за которые албанец в сумме заработает 1,5 миллиона евро. Что интересно, трансфер игрока молодежной сборной Албании, если он осуществится, станет самым крупным для чемпионата этой страны.
msdan
ATA. прям думаю нахрен взяли его. взяли и переплатили. нет бы албанца подписать...
23:47
msdan
ATA. ага крутой албанец... прям уровня фернанду. плакать начал...
23:46
ATA
распила в Ростове нет, албанец перспективный игрок, а г-но ищут только свиньи
23:45
msdan
sunseich я покакал 15 минут назад. ты прав вытекло. понос тоебал=)
23:44
coxo
очередной слух нам еще косовара не хватало
23:39
sunseich
aravir И на хрена это гавно покупать?... Если уже и брать кого-то на перспективу, то из молодёжек Англии, Испании, Италии или Германии. На крайний случай, из Франции. А такого гавна и у нас за бесплатно хватает. ЗА 1 млн из молодежек этих стран, даже если и отпустят за эту цену они сами ехать захотят в Ростов??? А ооводу гавна, если оно у нас есть то почему на Евро албанцы лучше смотрелись?
23:38
sunseich
msdan из тебя вытекло что то, у Бердыева з/п 3.5 в шод. и он не будучи в клубе, пилит с 1 млн?
23:36
msdan
интересно другое, свободный агент или за 200к подписали?
23:33
msdan
а он все пилит пилит, ушел а все таки пилит и пилит... молодец бикеич ни дня без работы
23:33
Slim Taller
Один албанец весьма неплохо играет в Анжи.Спартак завтра познакомится с ним.Это второй на очереди.На чемпионате Европы албанцы посильнее выглядели россиян,так что ничего удивительного нет.На фоне местных кривоногих футболистов даже албанцы смотрятся выигрышно.
23:23
Адекватный Зритель_
... Кому книжку "Тихий Дон", кому в поле - Лиридон.
23:16
Felix BARSA
Если будет Бекиевич тренировать,то все будет отлично! Кем были до него Терентьев,Азмун,Могилевец,Баштуш,Новосельцев,а теперь люди в сборную вызываются ,так что главный трансфер это ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕКИЕВИЧА!ЖДЕМ !!!!
23:00
Thomas_Boy
На одного Азмуна приходится по десять скарлетов, мукунок, хольменов и бечираев.
22:54
delavegas
aravir И на хрена это г покупать?... Если уже и брать кого-то на перспективу, то из молодёжек Англии, Испании, Италии или Германии. На крайний случай, из Франции. А такого гавна и у нас за бесплатно хватает. ------------- Про Азмуна наверняка также говорили в свое время... И про Баштуша...
22:51
redgy
когда то и про Азмуна отзывались не лестно... посмотрим..
22:49
aravir
И на хрена это гавно покупать?... Если уже и брать кого-то на перспективу, то из молодёжек Англии, Испании, Италии или Германии. На крайний случай, из Франции. А такого гавна и у нас за бесплатно хватает.
22:48
SIZ170
пошёл распил ЛЧ бабла))))
22:37