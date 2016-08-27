22:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" усилится игроком "Скендербеу"?

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Полузащитник "Скендербеу" Лиридон Литифи продолжит карьеру в "Ростове", утверждает GazetaOlle. По информации издания, сделка оформлена уже на 99 процентов. Сумма трансфера составит 1 миллион евро. С 22-летним футболистом будет подписан контракт на три года, за которые албанец в сумме заработает 1,5 миллиона евро. Что интересно, трансфер игрока молодежной сборной Албании, если он осуществится, станет самым крупным для чемпионата этой страны.

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КОММЕНТАРИИ (17)
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msdan

ATA. прям думаю нахрен взяли его. взяли и переплатили. нет бы албанца подписать...

23:47

msdan

ATA. ага крутой албанец... прям уровня фернанду. плакать начал...

23:46

ATA

распила в Ростове нет, албанец перспективный игрок, а г-но ищут только свиньи

23:45

msdan

sunseich я покакал 15 минут назад. ты прав вытекло. понос тоебал=)

23:44

coxo

очередной слух нам еще косовара не хватало

23:39

sunseich

aravir И на хрена это гавно покупать?... Если уже и брать кого-то на перспективу, то из молодёжек Англии, Испании, Италии или Германии. На крайний случай, из Франции. А такого гавна и у нас за бесплатно хватает. ЗА 1 млн из молодежек этих стран, даже если и отпустят за эту цену они сами ехать захотят в Ростов??? А ооводу гавна, если оно у нас есть то почему на Евро албанцы лучше смотрелись?

23:38

sunseich

msdan из тебя вытекло что то, у Бердыева з/п 3.5 в шод. и он не будучи в клубе, пилит с 1 млн?

23:36

msdan

интересно другое, свободный агент или за 200к подписали?

23:33

msdan

а он все пилит пилит, ушел а все таки пилит и пилит... молодец бикеич ни дня без работы

23:33

Slim Taller

Один албанец весьма неплохо играет в Анжи.Спартак завтра познакомится с ним.Это второй на очереди.На чемпионате Европы албанцы посильнее выглядели россиян,так что ничего удивительного нет.На фоне местных кривоногих футболистов даже албанцы смотрятся выигрышно.

23:23

Адекватный Зритель_

... Кому книжку "Тихий Дон", кому в поле - Лиридон.

23:16

Felix BARSA

Если будет Бекиевич тренировать,то все будет отлично! Кем были до него Терентьев,Азмун,Могилевец,Баштуш,Новосельцев,а теперь люди в сборную вызываются ,так что главный трансфер это ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕКИЕВИЧА!ЖДЕМ !!!!

23:00

Thomas_Boy

На одного Азмуна приходится по десять скарлетов, мукунок, хольменов и бечираев.

22:54

delavegas

aravir И на хрена это г покупать?... Если уже и брать кого-то на перспективу, то из молодёжек Англии, Испании, Италии или Германии. На крайний случай, из Франции. А такого гавна и у нас за бесплатно хватает. ------------- Про Азмуна наверняка также говорили в свое время... И про Баштуша...

22:51

redgy

когда то и про Азмуна отзывались не лестно... посмотрим..

22:49

aravir

И на хрена это гавно покупать?... Если уже и брать кого-то на перспективу, то из молодёжек Англии, Испании, Италии или Германии. На крайний случай, из Франции. А такого гавна и у нас за бесплатно хватает.

22:48

SIZ170

пошёл распил ЛЧ бабла))))

22:37

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