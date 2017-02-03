"Ростов" сыграл вничью с пловдивским "Локомотивом"

"Ростов" сыграл вничью с "Локомотивом" из Пловдива в контрольном матче - 2:2. В составе дончан во втором тайме на поле вышли два футболиста, находящихся на просмотре.

Белек (Турция)

Контрольный матч

"Локомотив" (Болгария) - "РОСТОВ" (Россия) - 2:2 (0:1)

Голы у "Ростова": Препелицэ, 29 (0:1). Полоз, 55 (0:2).

"Ростов": Медведев, Кудряшов (Калачев, 46), Гранат (заменен на игрока на просмотре, 83-я минута), Сесар Навас, Терентьев, Мевля (заменен на игрока на просмотре, 71-я минута), Нобоа, Ерохин, Полоз (Ярошенко, 71), Препелицэ, Бухаров (Вебер, 71).