19:22 3 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" сыграл вничью с пловдивским "Локомотивом"

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"Ростов" сыграл вничью с "Локомотивом" из Пловдива в контрольном матче - 2:2. В составе дончан во втором тайме на поле вышли два футболиста, находящихся на просмотре. 

Белек (Турция)

Контрольный матч 

"Локомотив" (Болгария) - "РОСТОВ" (Россия) - 2:2 (0:1)

Голы у "Ростова": Препелицэ, 29 (0:1). Полоз, 55 (0:2).

"Ростов": Медведев, Кудряшов (Калачев, 46), Гранат (заменен на игрока на просмотре, 83-я минута), Сесар Навас, Терентьев, Мевля (заменен на игрока на просмотре, 71-я минута), Нобоа, Ерохин, Полоз (Ярошенко, 71), Препелицэ, Бухаров (Вебер, 71).

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Материалы REN-TV

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