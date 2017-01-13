"Ростов" разгромил "Аль-Хиляль" в товарищеском матче

"Ростов" нанес поражение "Аль-Хилялю" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ со счетом 4:0. В этой игре принимал участие игрок, который находится на просмотре в российском клубе. Его фамилия не разглашается. Следующим соперником "Ростова" 19 января, стане клуб "Хэнань Цзянье".

Товарищеский матч

"Ростов" – "Аль-Хиляль Эр-Рияд" – 4:0 (1:0)

Голы: Бухаров, 6 (1:0). Киреев, 49 (2:0). Кудряшов, 52 (3:0). Азмун, 66 (4:0).

"Ростов": Медведев, Терентьев (Гранат, 45), Мевля (Сесар Навас, 45), Скопинцев (Нандинью, 45), Гацкан (Кудряшов, 45), Калачев (Нобоа, 45), Григорьев (Киреев, 45), Ерохин (Полоз, 45), Препелицэ (Байрамян, 45), Ходунов, Бухаров (Азмун, 45. Ярошенко, 72).

13 января. Абу-Даби. Стадион "Sheikh Zayed Sports City".