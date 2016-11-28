"Ростов" подписал родного брата Баштуша

"Ростов" объявил о переходе защитника Фернанду Жасинту. Он родился в 1998 году. Игрок по прозвищу Нандиньо выступает за молодежную сборную Анголы. Футболист уже присоединился к команде. Примечательно, что новичок "Ростова" – родной брат экс-защитника клуба Баштуша, выступавшего за команду с 2013 по 2016 год.

Фернанду Жасинту стал игроком "Ростова"https://t.co/XkT6l3BvaF pic.twitter.com/AMyAg0LPVK – Football Club Rostov (@rostovfc) 28 November 2016