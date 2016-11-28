15:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" подписал родного брата Баштуша

0
0
0
13

"Ростов" объявил о переходе защитника Фернанду Жасинту. Он родился в 1998 году. Игрок по прозвищу Нандиньо выступает за молодежную сборную Анголы. Футболист уже присоединился к команде. Примечательно, что новичок "Ростова" – родной брат экс-защитника клуба Баштуша, выступавшего за команду с 2013 по 2016 год.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10622

0
0
0
13
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
Войти, чтобы оставить комментарий

ростовский свин

Нормально будет - я уверен и в августе провели ы компанию сильнее - если бы не непонятки с бердыевым. фактически одного мевлю бердыев вел еще с конца июля - и приобретение в точку.граната - папу гея- препелице брали на флажке.У бердыева отличная чуйка на игрока - вспомните хотя бы рубин - домингес - ансалди - караденизи еще 50 игроков перечислять которых не буду.Прошлой зимой взяли эзатоллахи, ерохина , кудряшова все заиграли в ростове.После того конфуза в августе - когда бердыев попал в нелепую ситуацию - у него бешенная мотивация по новой всем все доказать, где то даже превысить собственные возможности ,

17:12

GalacticBoy

slgeo GalacticBoy Вы чьих будет? 16:49 Москвичи мы.

17:11

Cheremis57

GalacticBoy ddf Начинаем собирать чемпионскую команду 15:42 Ростову можно только посочувствовать,они никогда не будут чемпионами 16:44======== Не говори гоп. Когда-то так говорили и про "Рубин"! Будем посмотреть!!

16:57

Cheremis57

Имя Фернандо означает потребность доминировать. Удачи тебе Федя- Доминатор в "Ростове"!

16:54

Басист

#ИграйКакБрат

16:53

slgeo

GalacticBoy Вы чьих будет?

16:49

GalacticBoy

ddf Начинаем собирать чемпионскую команду 15:42 Ростову можно только посочувствовать,они никогда не будут чемпионами

16:44

GalacticBoy

А толку то.....все равно чемпионом станет ЦСКА

16:40

199

Значит Бекиич остаётся.

16:32

Паренек с Урала

Мизинчик на удачу выставлен? Или уже прочувствовал "русский дух"?

15:59

pravovernyj

А чего фамилии разные? После замужества сменил?

15:53

AlexMiron

Брат Баштуша тут всё понятно,заголовок высший класс!

15:44

ddf

Начинаем собирать чемпионскую команду

15:42

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ