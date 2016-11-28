"Ростов" подписал родного брата Баштуша

"Ростов" объявил о переходе защитника Фернанду Жасинту. Он родился в 1998 году. Игрок по прозвищу Нандиньо выступает за молодежную сборную Анголы. Футболист уже присоединился к команде. Примечательно, что новичок "Ростова" – родной брат экс-защитника клуба Баштуша, выступавшего за команду с 2013 по 2016 год.
Фернанду Жасинту стал игроком "Ростова"https://t.co/XkT6l3BvaF pic.twitter.com/AMyAg0LPVK– Football Club Rostov (@rostovfc) 28 November 2016
ростовский свин
Нормально будет - я уверен и в августе провели ы компанию сильнее - если бы не непонятки с бердыевым. фактически одного мевлю бердыев вел еще с конца июля - и приобретение в точку.граната - папу гея- препелице брали на флажке.У бердыева отличная чуйка на игрока - вспомните хотя бы рубин - домингес - ансалди - караденизи еще 50 игроков перечислять которых не буду.Прошлой зимой взяли эзатоллахи, ерохина , кудряшова все заиграли в ростове.После того конфуза в августе - когда бердыев попал в нелепую ситуацию - у него бешенная мотивация по новой всем все доказать, где то даже превысить собственные возможности ,
17:12
GalacticBoy
slgeo GalacticBoy Вы чьих будет? 16:49 Москвичи мы.
17:11
Cheremis57
GalacticBoy ddf Начинаем собирать чемпионскую команду 15:42 Ростову можно только посочувствовать,они никогда не будут чемпионами 16:44======== Не говори гоп. Когда-то так говорили и про "Рубин"! Будем посмотреть!!
16:57
Cheremis57
Имя Фернандо означает потребность доминировать. Удачи тебе Федя- Доминатор в "Ростове"!
16:54
Басист
#ИграйКакБрат
16:53
slgeo
GalacticBoy Вы чьих будет?
16:49
GalacticBoy
ddf Начинаем собирать чемпионскую команду 15:42 Ростову можно только посочувствовать,они никогда не будут чемпионами
16:44
GalacticBoy
А толку то.....все равно чемпионом станет ЦСКА
16:40
199
Значит Бекиич остаётся.
16:32
Паренек с Урала
Мизинчик на удачу выставлен? Или уже прочувствовал "русский дух"?
15:59
pravovernyj
А чего фамилии разные? После замужества сменил?
15:53
AlexMiron
Брат Баштуша тут всё понятно,заголовок высший класс!
15:44
ddf
Начинаем собирать чемпионскую команду
15:42